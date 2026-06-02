A szuperszámítógép megmondta, ki fogja nyerni a foci-vb-t

A komputer tízezer szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, s az ibériai ország válogatottja 16,1 százalékkal került az aranyérem-várományosok élére.

A cég honlapjának beszámolója szerint

Franciaország,

Anglia és

a címvédő Argentína nemzeti csapatai

kaptak még 10 százaléknál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló vb-n, amelyet először a sportág történetében 48 együttes részvételével rendeznek meg három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

A szuperszámítógép teljesen valószínűtlennek ítélte meg a házigazdák válogatottjainak vb-győzelmét.