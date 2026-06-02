2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

A szuperszámítógép megmondta, ki fogja nyerni a foci-vb-t

Infostart / MTI

Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság megnyerésére.

A komputer tízezer szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, s az ibériai ország válogatottja 16,1 százalékkal került az aranyérem-várományosok élére.

A cég honlapjának beszámolója szerint

  • Franciaország,
  • Anglia és
  • a címvédő Argentína nemzeti csapatai

kaptak még 10 százaléknál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló vb-n, amelyet először a sportág történetében 48 együttes részvételével rendeznek meg három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

A szuperszámítógép teljesen valószínűtlennek ítélte meg a házigazdák válogatottjainak vb-győzelmét.

A szívhangrendeletről részletesen is állást foglalt Hegedűs Zsolt miniszter a parlamenti szócsata után

Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormány az előző kormány szívhangrendeletéről, amely szerint kötelező a magzat szívhangját hallhatóvá tenni a terhes kismama számára – azzal a „nyomásgyakorlási" céllal, hogy ha esetleg abortuszra készül, akkor meggondolja magát. Hegedűs Zsolt miniszter szerint a belügynél készült rendelettel politikai okokból „megerőszakolták a szakmát", és egy embertelen rendelet született, amelyről most újra ki kell nyitni a vitát.
„A mai napon a Központi Nyomozó Főügyészség intézkedést hajtott végre Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatánál. Az ügyészi intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást" – közölte a XV. kerület.
 

Legalább kilenc ember meghalt – öt Dnyipro, négy Kijev városában –, több tucat pedig megsérült, miután Oroszország átfogó drón- és rakétatámadást indított több nagyobb ukrán város ellen keddre virradóra. Eközben Ukrajna tovább folytatta az orosz olajlétesítmények támadását: a kubáni Ilszkij olajfinomítóra csaptak le drónok.

A háttérben az AI-boom, az infrastruktúra-fejlesztések, az energiaátmenet és az átalakuló geopolitikai viszonyok állnak.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

