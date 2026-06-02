A székesfehérvári hivatásos tûzoltóság egységei, a Pest Vármegyei Kutató-Mentõ Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentõszervezet munkatársai dolgoznak a székesfehérvári épületomlás sérültjének kiszabadításán 2026. június 1-jén. Életben van a sérült személy, a mentõk kapcsolatban vannak vele. Egy bontás alatt lévõ, négyemeletes ipari épület omlott össze Székesfehérváron.
„Látom magát” – videón a fehérvári négyemeletes ház romajai alatt rekedt férfi megtalálásának pillanatai

ELŐZMÉNYEK

Megrázó videót tett közzé a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat annak a férfinak a megtalálásáról, aki a romok alatt rekedt a székesfehérvári négyemeletes épület összedőlése után. A kimentett férfi jelenleg is válságos állapotban fekszik a  Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályán.

Mint a közösségi oldalukon írják, kiérkezésükkor a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata (KMSZ) irányította a mentési munkálatokat, ebbe kapcsolódtak be tizenkét fővel.

Kutyák és hangdetektorok – Miért nem?

A kárhelyszínen nem alkalmaztak sem mentőkutyát, sem személykereső kutyát. Ennek oka, hogy az első pillanattól kezdve tudni lehetett, hogy az eltűnt személy életben van – hiszen segítséget kért a romok alól –, az ilyen helyzetekben nincs létjogosultsága a kutyás keresésnek.

Ugyanígy felesleges lett volna bármiféle olyan hangdetektort használni, ami a személy lokalizálását segíti – tették hozzá. „Ha ugyanis lehasaltunk egy 80x80-as aknába, mélyen bebújva és körbevilágítva, a romok alatt lévő személy jelezte, hogy látja a fényeket. Ebből viszont nem lehetett meghatározni a pontos irányt. Az, hogy ő látja a fényt, nem jelenti azt, hogy a fény egyenesen abból az irányból érkezik; a fénysugár a különböző tereptárgyakon megcsillanhat és megtörhet.”

A felderítés és a kommunikáció

Ilyenkor az egyetlen lehetőség, hogy egy kifejezetten erre a szituációra kifejlesztett kamerával szisztematikusan átnézzék a különböző réseket. Ebben az esetben is ez történt – olvasható.

Az egyik irány kutatásakor – ahogy a videón is látható – a bajbajutott szólt, hogy közeledik felé a fény, így gyakorlatilag eljutottak hozzá. Négy métert kellett megtenni a kamerával a törmelékek között. Ez egy olyan speciális eszköz, amelyet First Look 360-nak hívnak, és beépített kétirányú kommunikációval rendelkezik. „Amit a sérült mond a kamerába, azt mi halljuk a fülhallgatón, és ez fordítva is igaz: amit mi mondunk neki, azt ő hallja a kamera hangszórójából” – fogalmaz bejegyzésében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Harc a törmelékkel

Miután már normálisan tudtak vele kommunikálni, átbeszélték, milyen helyzetben van beszorulva, és ezt vizuálisan is meg tudták erősíteni a szolgálat emberei. A katasztrófavédelem szakembereivel (Fejér Vármegyei Igazgató, BUDA 72, Fejér KMSZ) egyetértésben megkezdték ezen az aknán keresztül a törmelék eltávolítását. Ez azt jelenti, hogy egy nagyjából 30-40 cm-es, födémek közötti szűk térben hasalva, vödrökkel adogatták hátra maguk mögé a törmeléket.

A munkába bekapcsolódott a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat is, akikkel közösen – végül nagyjából negyvenpercnyi intenzív kitermelés és takarítás után – eljutottak a sérültig. Mindezzel párhuzamosan a HUNOR Központi Rendeltetésű Mentőszervezet tagjai folyamatosan érkeztek a kárhelyszínre, majd átvették a helyszín irányítását és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pedig átadta az ottani munkálatokat.

„Szolgálatunk megtette mindazt, ami talán a legfontosabb lépés volt ahhoz, hogy ez a történet jól végződjön. Ebben a segítségnyújtási láncban mutatkozott meg, miért is fontos, hogy a nap 24 órájában olyan kézzelfogható készenlétet adunk, amely az ilyen jellegű káreseteknél is értelmesen, hatékonyan és megfelelő eszközökkel tud beavatkozni” – olvasható a posztban.

Összefogás és biztonság a kárhelyszínen

Innentől kezdve a szolgálatnak segítő, támogató szerepe volt. A HUNOR Mentőszervezet kárhelyszín-parancsnokát segítették ötleteikkel, tanácsaikkal, valamint különböző mozgásérzékelő monitorokat helyeztek el az épület kritikus pontjaira. Ezek a műszerek – ha a megszokottól eltérő rezgést észlelnek – hangos riasztást adnak. Arra vannak kitalálva, hogy ha az épület egy nem várt mozgásba kezd vagy tovább omlik, a szerkezet még időben jelezzen. Ezzel esélyt ad a romok között dolgozóknak a kimenekülésre, mielőtt a szerkezet teljesen összeomlana.

Mint kiemelik, fontos tisztázni, hogy

egy ilyen mentési szituációban nincsenek sablonos, jól bejáratott folyamatok.

Léteznek tervek és eljárásrendek, de a gyakorlatban az adott munkaszakaszokban folyamatosan döntéseket kell hozni. Ezekkel a döntésekkel nem feltétlenül ért mindig mindenki egyet, de egy dolgot sosem szabad elfelejteni: mi a cél.

A cél ezekben a szituációkban nem lehet más, mint hogy a beavatkozók épségben maradjanak, a bajbajutott embert pedig a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban kimentsék. Nem fordulhat elő, hogy emberek, vezetők vagy mentőszervezetek ne ezért az egyetlen célért dolgozzanak a helyszínen – véli a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

A szívhangrendeletről részletesen is állást foglalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamenti szócsata után

Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormány az előző kormány szívhangrendeletéről, amely szerint kötelező a magzat szívhangját hallhatóvá tenni a terhes kismama számára – azzal a „nyomásgyakorlási" céllal, hogy ha esetleg abortuszra készül, akkor meggondolja magát. Hegedűs Zsolt miniszter szerint a belügynél készült rendelettel politikai okokból „megerőszakolták a szakmát", és egy embertelen rendelet született, amelyről most újra ki kell nyitni a vitát.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Azonnali hatállyal menesztettek két vezetőt a Belügyminisztériumban, meg is vannak az utódok

Pósfai Gábor belügyminiszter menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A távozó szervezeti vezetők utódait már ki is nevezték a két rendvédelmi szerv élére, írja a Belügyminisztériumra hivatkozva az MTI.

Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba

A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a Sport &amp; Szabadidő kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül.

Henry Nowak's family deserve answers after 'disturbing and tragic' footage, home secretary says

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

