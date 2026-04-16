Enyhít a szlovák kormány: megszűnik a korlátozás a benzinkutakon

Szintén egy hónapig marad érvényben a gázolaj úgynevezett kettős árazása is. Ezt a rendszert még márciusban vezették be, és külön árakat alkalmaz a hazai, illetve a külföldi járművezetők számára. Az intézkedést azonban az Európai Bizottság kifogásolta, mivel az szerintük sérti az uniós szabályokat.

A kormány szerint az ellátás jelenleg biztosított, a pozsonyi Slovnaft olajfinomító termelése pedig fokozatosan visszatér a teljes kapacitáshoz. A kabinet ugyan továbbra is fenntart bizonyos mennyiségi korlátozásokat – főként a teherautók tankolásánál –, de ezek enyhítését is mérlegeli. Robert Fico miniszterelnök hangsúlyozta:

Szlovákia számára kulcskérdés a Barátság kőolajvezeték újbóli teljes működése.

A kormány ezért egyeztetni kíván Magyarországgal is, hogy közösen lépjenek fel a vezeték újranyitása érdekében. „Figyelemmel követjük a magyarországi választás győztesének ezzel kapcsolatos kijelentéseit, amelyek véleményem szerint pozitív kicsengésűek számunkra. Igyekszem kapcsolatba lépni a Tisza párt elnökével, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Szlovákia és Magyarország közösen fog fellépni, és harcolni fogunk a megnyitásáért” – szögezte le Robert Fico. Ukrajna felől is érkeztek biztató jelzések, de ezeket egyelőre óvatosan kezelik. Fontos változás, hogy a szlovák finomító ismét teljesíti szállítási kötelezettségeit Magyarország és Csehország felé. Ukrajnába azonban továbbra sem szállít gázolajat.

A szlovák gazdasági minisztérium közben már előzetes információkat kapott az Európai Bizottság készülő energiacsomagjáról. Ezt a jövő héten mutatják be, és célja, hogy rövid és hosszú távú megoldásokat kínáljon az energiaválságra. A várakozások szerint a javaslatok nem hoznak radikális áttörést,

viszont nagyobb mozgásteret adhatnak a tagállamoknak a válság kezelésében.

A Slovnaft vezetése megerősítette: nemcsak a jelenlegi, hanem a májusi kőolajellátás is biztosított. Jelenleg főként líbiai és szaúdi kőolajat dolgoznak fel, közel teljes kapacitással. Ez azonban technológiai kihívást jelent, mivel az üzemet eredetileg orosz típusú kőolaj feldolgozására tervezték.

Hosszabb távon megoldást jelenthet az a vállalás, hogy 2027-ig teljes technológiai átállást hajtanak végre. Ennek köszönhetően a jövőben bármilyen típusú kőolajat képesek lesznek teljes kapacitással feldolgozni.