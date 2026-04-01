Feladatot oszt a cseh kormányfő Pozsonynak és a Molnak is

A kőolajellátás körüli feszültségek és a regionális együttműködés erősítése állt a középpontban a szlovák és a cseh kabinet közös kormányülésén, amelyet kedden tartottak Csehországban.

A találkozón Andrej Babiš arra kérte Robert Ficót, hogy Szlovákia szüntesse meg a kőolaj-ellátási válsághelyzetet. A cseh miniszterelnök szerint ez nemcsak Szlovákiát, hanem az egész régiót érinti, ezért fontos lenne a finomítók teljes kapacitású működése, beleértve a pozsonyi és a magyarországi üzemeket is.

„Azt kívánjuk, hogy a Mol pozsonyi olajfinomítója 100 százalékos kapacitással működjön, a Mol magyarországi olajfinomítója szintén, ez az egész régió számára fontos” – jelentette ki Andrej Babiš. A cseh kormányfő hangsúlyozta: bár európai szintű problémáról van szó, a térség országai nem várhatnak kizárólag uniós megoldásokra, hanem saját lépéseket is tenniük kell.

Robert Fico válaszában elmondta: Szlovákia jogi okokból volt kénytelen kihirdetni a válsághelyzetet. Erre azért volt szükség, hogy az állam felhasználhassa stratégiai olajtartalékait, és biztosítani tudja az üzemanyaggyártást a pozsonyi Slovnaft olajfinomítóban. Hozzátette, a tartalékokat fokozatosan töltik vissza, és amint ez megtörténik, a válsághelyzetet is megszüntetik.

A jelenlegi szlovákiai intézkedések között szerepel a gázolajfogyasztás korlátozása: egyszerre legfeljebb 400 euró értékben lehet tankolni, kannába pedig maximum 10 litert. Emellett tilos az üzemanyag exportja is. A kormány rendelete egyelőre 30 napig van érvényben.

A két miniszterelnök a válságkezelés mellett a hosszabb távú együttműködésről is egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy a hasonló helyzetekre érdemes közös, regionális megoldásokat keresni. A tárgyalások helyszínén, a csehországi Nová Horka kastélyban több megállapodást is aláírtak. A felek memorandumot kötöttek a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről, valamint az energia békés célú felhasználásáról. Emellett külön megállapodás született a közös gázkészletek tárolásáról is. Robert Fico szerint a találkozó rávilágított arra, hogy a két ország számos területen tudna szorosabban együttműködni. Úgy fogalmazott: miközben az európai politikában sokszor nehéz előrelépni, a kétoldalú kapcsolatokban jelentős, eddig kihasználatlan lehetőségek vannak.

Mindkét fél hangsúlyozta a regionális együttműködés jelentőségét is, különösen a V4-ek keretében. Robert Fico emlékeztetett arra, hogy Szlovákia 2026 második felében átveszi a csoport elnökségét, és célja, hogy a V4 ismét aktív és hatékony együttműködési platform legyen. A cseh és a szlovák kormány közti keddi találkozó azért is jelentős, mert három év után ez volt az első teljes körű közös kormányülés a két ország között. A korábbi egyeztetések egy időre megszakadtak politikai nézetkülönbségek miatt.