2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselõházi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Feladatot oszt a cseh kormányfő Pozsonynak és a Molnak is

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Andrej Babiš cseh kormányfő arra kérte Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy törölje a kőolaj-ellátási válsághelyzetet. Erről a két kormányfő számolt be kedden, a cseh és a szlovák kormány együttes ülése után. Robert Fico erre ígéretet tett, amint a feltételei teljesülnek.

A kőolajellátás körüli feszültségek és a regionális együttműködés erősítése állt a középpontban a szlovák és a cseh kabinet közös kormányülésén, amelyet kedden tartottak Csehországban.

A találkozón Andrej Babiš arra kérte Robert Ficót, hogy Szlovákia szüntesse meg a kőolaj-ellátási válsághelyzetet. A cseh miniszterelnök szerint ez nemcsak Szlovákiát, hanem az egész régiót érinti, ezért fontos lenne a finomítók teljes kapacitású működése, beleértve a pozsonyi és a magyarországi üzemeket is.

„Azt kívánjuk, hogy a Mol pozsonyi olajfinomítója 100 százalékos kapacitással működjön, a Mol magyarországi olajfinomítója szintén, ez az egész régió számára fontos” – jelentette ki Andrej Babiš. A cseh kormányfő hangsúlyozta: bár európai szintű problémáról van szó, a térség országai nem várhatnak kizárólag uniós megoldásokra, hanem saját lépéseket is tenniük kell.

Robert Fico válaszában elmondta: Szlovákia jogi okokból volt kénytelen kihirdetni a válsághelyzetet. Erre azért volt szükség, hogy az állam felhasználhassa stratégiai olajtartalékait, és biztosítani tudja az üzemanyaggyártást a pozsonyi Slovnaft olajfinomítóban. Hozzátette, a tartalékokat fokozatosan töltik vissza, és amint ez megtörténik, a válsághelyzetet is megszüntetik.

A jelenlegi szlovákiai intézkedések között szerepel a gázolajfogyasztás korlátozása: egyszerre legfeljebb 400 euró értékben lehet tankolni, kannába pedig maximum 10 litert. Emellett tilos az üzemanyag exportja is. A kormány rendelete egyelőre 30 napig van érvényben.

A két miniszterelnök a válságkezelés mellett a hosszabb távú együttműködésről is egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy a hasonló helyzetekre érdemes közös, regionális megoldásokat keresni. A tárgyalások helyszínén, a csehországi Nová Horka kastélyban több megállapodást is aláírtak. A felek memorandumot kötöttek a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről, valamint az energia békés célú felhasználásáról. Emellett külön megállapodás született a közös gázkészletek tárolásáról is. Robert Fico szerint a találkozó rávilágított arra, hogy a két ország számos területen tudna szorosabban együttműködni. Úgy fogalmazott: miközben az európai politikában sokszor nehéz előrelépni, a kétoldalú kapcsolatokban jelentős, eddig kihasználatlan lehetőségek vannak.

Mindkét fél hangsúlyozta a regionális együttműködés jelentőségét is, különösen a V4-ek keretében. Robert Fico emlékeztetett arra, hogy Szlovákia 2026 második felében átveszi a csoport elnökségét, és célja, hogy a V4 ismét aktív és hatékony együttműködési platform legyen. A cseh és a szlovák kormány közti keddi találkozó azért is jelentős, mert három év után ez volt az első teljes körű közös kormányülés a két ország között. A korábbi egyeztetések egy időre megszakadtak politikai nézetkülönbségek miatt.

mol

robert fico

irán

andrej babis

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 2. 21:29
A cseh elnök szerint a NATO-nak akkor is lenne értelme, ha az Egyesült Államok kilépne
2026. április 2. 09:24
Robert Fico bizakodó – napokon belül megszűnhet a kőolaj-ellátási válsághelyzet Szlovákiában
