Petr Pavel cseh államfő a Zuzana Caputová szlovák államfővel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően Kijevben 2023. április 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Petr Pavel: Csehországnak újra kellene értékelnie a Magyarországgal való kapcsolatokat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint Csehországnak újra kellene értékelnie a Magyarországgal való kapcsolatokat, beleértve azt is, hogy milyen információkat oszt meg vele. Az államfő több külpolitikai kérdésben is markáns véleményt fogalmazott meg. Petr Macinka cseh külügyminiszter kiemelte: a külpolitika alakítása a kormány feladata, nem az államfőé.

Petr Pavel egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy Csehországnak szerinte újra kellene értékelnie a Magyarországgal fenntartott kapcsolatait. Az elnök különösen aggasztónak tartja azokat az információkat, amelyek szerint Szijjártó Péter egyeztetett Szergej Lavrovval, és a beszélgetések során érzékeny témák is szóba kerülhettek.

Az államfő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, ha egy EU- és NATO-tagállam megkerüli a közös szabályokat, és potenciálisan bizalmas információkat oszt meg egy ellenfélnek tekintett országgal. Pavel szerint ez akár a közös biztonságot is gyengítheti, ezért felül kell vizsgálni, milyen információkat oszt meg Csehország Magyarországgal a jövőben. A cseh elnök ennél is tovább ment: szerinte a gyakorlatban korlátozni kellene a kapcsolatokat a magyar külügyminiszterrel. Úgy véli, erről Orbán Viktor magyar miniszterelnök is tudhatott.

A kijelentések azonban nem maradtak visszhang nélkül. A cseh külügyminiszter, Petr Macinka hangsúlyozta: a külpolitika irányítása a kormány hatáskörébe tartozik, nem az elnöké. A kabinet – amelyet Andrej Babiš vezet – nem tervezi a kapcsolatok újraértékelését, és

továbbra is jó viszonyra törekszik Magyarországgal, függetlenül attól, ki van hatalmon Budapesten.

Mindeközben a cseh elnök a régió másik fontos kapcsolatáról, a Szlovákia és Csehország közötti viszonyról már jóval pozitívabban nyilatkozott. Üdvözölte, hogy a két ország kabinetjei három év után ismét közös kormányülést tartottak, és ezzel normalizálódni látszik az együttműködés.

Ugyanakkor Petr Pavel szerint a kedden aláírt memorandumok nem hoznak érdemi újdonságot. Úgy látja, a dokumentumok inkább megerősítik a már korábban is létező együttműködéseket, mintsem új irányokat jelölnének ki.

A közös kormányülések korábban politikai nézetkülönbségek miatt szakadtak meg a csehek és a szlovákok között. A korábbi cseh kormány – élén Petr Fialával – elsősorban a szlovák külpolitikai irányvonal, különösen az ukrajnai háború megítélése miatt döntött így. Kedden azonban újraindult a párbeszéd: Robert Fico és Andrej Babiš több együttműködési megállapodást is aláírt, többek között az energetika és a gázellátás területén.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

