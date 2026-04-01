Petr Pavel: Csehországnak újra kellene értékelnie a Magyarországgal való kapcsolatokat

Petr Pavel egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy Csehországnak szerinte újra kellene értékelnie a Magyarországgal fenntartott kapcsolatait. Az elnök különösen aggasztónak tartja azokat az információkat, amelyek szerint Szijjártó Péter egyeztetett Szergej Lavrovval, és a beszélgetések során érzékeny témák is szóba kerülhettek.

Az államfő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, ha egy EU- és NATO-tagállam megkerüli a közös szabályokat, és potenciálisan bizalmas információkat oszt meg egy ellenfélnek tekintett országgal. Pavel szerint ez akár a közös biztonságot is gyengítheti, ezért felül kell vizsgálni, milyen információkat oszt meg Csehország Magyarországgal a jövőben. A cseh elnök ennél is tovább ment: szerinte a gyakorlatban korlátozni kellene a kapcsolatokat a magyar külügyminiszterrel. Úgy véli, erről Orbán Viktor magyar miniszterelnök is tudhatott.

A kijelentések azonban nem maradtak visszhang nélkül. A cseh külügyminiszter, Petr Macinka hangsúlyozta: a külpolitika irányítása a kormány hatáskörébe tartozik, nem az elnöké. A kabinet – amelyet Andrej Babiš vezet – nem tervezi a kapcsolatok újraértékelését, és

továbbra is jó viszonyra törekszik Magyarországgal, függetlenül attól, ki van hatalmon Budapesten.

Mindeközben a cseh elnök a régió másik fontos kapcsolatáról, a Szlovákia és Csehország közötti viszonyról már jóval pozitívabban nyilatkozott. Üdvözölte, hogy a két ország kabinetjei három év után ismét közös kormányülést tartottak, és ezzel normalizálódni látszik az együttműködés.

Ugyanakkor Petr Pavel szerint a kedden aláírt memorandumok nem hoznak érdemi újdonságot. Úgy látja, a dokumentumok inkább megerősítik a már korábban is létező együttműködéseket, mintsem új irányokat jelölnének ki.

A közös kormányülések korábban politikai nézetkülönbségek miatt szakadtak meg a csehek és a szlovákok között. A korábbi cseh kormány – élén Petr Fialával – elsősorban a szlovák külpolitikai irányvonal, különösen az ukrajnai háború megítélése miatt döntött így. Kedden azonban újraindult a párbeszéd: Robert Fico és Andrej Babiš több együttműködési megállapodást is aláírt, többek között az energetika és a gázellátás területén.