Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

A hétvégén a Közel-Keletre érkezett 2500 amerikai tengerészgyalogos, amivel 50 ezerre nőtt az Irán szomszédságában állomásozó amerikai katonák száma. A sajtóban képek jelentek meg a vízben, gépfegyverekkel úszó és gyakorlatozó tengerészgyalogosokról.

Az iráni vezetés egyik többször idézett képviselője, Mohamad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök úgy fogalmazott, hogy „tűztengerrel” fogadják őket, ha megpróbálnak iráni területre lépni. „Az ellenség tárgyalásokra utal a nyilvánosság előtt, de titokban támadást készít elő” ... „nem tudják, hogy embereink várnak rájuk és lángra fogják lobbantani őket” – tette hozzá.

Amerikai médiajelentések szerint a Pentagon többhetes szárazföldi műveletre készül Iránban, de hivatalosan ezt hétfő hajnalig nem erősítették meg.

Az offenzíva kiterjesztésére utalhat, hogy az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház 200 milliárd dolláros rendkívüli támogatást készül kérni az Irán elleni háború folytatásához.

Az egyik potenciális célpont az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Karg sziget, továbbiak az iráni tengerparti körzetek lehetnek. A szigeten halad át az iráni kőolaj-kivitel 90 százaléka.

Viszont magától a Trump-kormányzattól ellentmondó nyilatkozatok érkeznek. Az elnök nemrég azt hangoztatta, hogy rövid időn belül véget érhetnek a harcok, viszont azzal is fenyegetett, hogy lesújt az iráni energiahálózatra.

Marco Rubio külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy „Amerika szárazföldi csapatok nélkül is elérheti katonai céljait”. Ugyanakkor: „az elnöknek többféle kimenetelre is fel kell készülnie” – tette hozzá.Ezzel viszont nem zárta ki, hogy például különleges egységek ne csaphatnának le iráni célpontokra, miközben nem indulna meg teljeskörű invázió.

Pakisztánban hétfőre időzítették a békemegbeszéléseket – azokon azonban egyelőre sem az amerikaiak, sem az irániak nem jelennek meg.

Helyettük a régió államai, Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia vezető diplomatái találkoznak.

Egyes pakisztáni források szerint a Szuezi-csatorna hajózási illetékeit idéző tervet továbbítottak a Hormuzi-szorossal kapcsolatban az Egyesült Államoknak. Az olajszállítmányok áthaladását egy esetlegesen felálló, török, szaúdi és egyiptomi konzorcium felügyelné.

Irán közben a kifutópályán sikeresen megsemmisítette az amerikai légierő egyik „repülő radarját”, egy félmillió dollár értékű, E-3 Sentry típusú repülőt, amit több száz kilométerre lévő célpontok megfigyelésére használtak. Jelentések szerint Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadhatta a Szultán herceg légibázist Szaúdi-Arábiában.

Ez különösen súlyos veszteség, mert az ilyen gépeket nehéz pótolni. Szakértők szerint nem csak a konkrét gép elvesztése a gond, hanem az is, hogy az így nem tudja minden más harci gép tevékenységét összehangolni.