2026. március 30. hétfő
Silhouette of military operation at sunset with sun glare.
Nyitókép: razihusin/Getty Images

Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Hétfő hajnalra ismét 100 dollár fölé kúszott az olaj ára, miközben Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy földi invázióra készül.

A hétvégén a Közel-Keletre érkezett 2500 amerikai tengerészgyalogos, amivel 50 ezerre nőtt az Irán szomszédságában állomásozó amerikai katonák száma. A sajtóban képek jelentek meg a vízben, gépfegyverekkel úszó és gyakorlatozó tengerészgyalogosokról.

Az iráni vezetés egyik többször idézett képviselője, Mohamad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök úgy fogalmazott, hogy „tűztengerrel” fogadják őket, ha megpróbálnak iráni területre lépni. „Az ellenség tárgyalásokra utal a nyilvánosság előtt, de titokban támadást készít elő” ... „nem tudják, hogy embereink várnak rájuk és lángra fogják lobbantani őket” – tette hozzá.

Amerikai médiajelentések szerint a Pentagon többhetes szárazföldi műveletre készül Iránban, de hivatalosan ezt hétfő hajnalig nem erősítették meg.

Az offenzíva kiterjesztésére utalhat, hogy az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház 200 milliárd dolláros rendkívüli támogatást készül kérni az Irán elleni háború folytatásához.

Az egyik potenciális célpont az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Karg sziget, továbbiak az iráni tengerparti körzetek lehetnek. A szigeten halad át az iráni kőolaj-kivitel 90 százaléka.

Viszont magától a Trump-kormányzattól ellentmondó nyilatkozatok érkeznek. Az elnök nemrég azt hangoztatta, hogy rövid időn belül véget érhetnek a harcok, viszont azzal is fenyegetett, hogy lesújt az iráni energiahálózatra.

Marco Rubio külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy „Amerika szárazföldi csapatok nélkül is elérheti katonai céljait”. Ugyanakkor: „az elnöknek többféle kimenetelre is fel kell készülnie” – tette hozzá.Ezzel viszont nem zárta ki, hogy például különleges egységek ne csaphatnának le iráni célpontokra, miközben nem indulna meg teljeskörű invázió.

Pakisztánban hétfőre időzítették a békemegbeszéléseket – azokon azonban egyelőre sem az amerikaiak, sem az irániak nem jelennek meg.

Helyettük a régió államai, Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia vezető diplomatái találkoznak.

Egyes pakisztáni források szerint a Szuezi-csatorna hajózási illetékeit idéző tervet továbbítottak a Hormuzi-szorossal kapcsolatban az Egyesült Államoknak. Az olajszállítmányok áthaladását egy esetlegesen felálló, török, szaúdi és egyiptomi konzorcium felügyelné.

Irán közben a kifutópályán sikeresen megsemmisítette az amerikai légierő egyik „repülő radarját”, egy félmillió dollár értékű, E-3 Sentry típusú repülőt, amit több száz kilométerre lévő célpontok megfigyelésére használtak. Jelentések szerint Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadhatta a Szultán herceg légibázist Szaúdi-Arábiában.

Ez különösen súlyos veszteség, mert az ilyen gépeket nehéz pótolni. Szakértők szerint nem csak a konkrét gép elvesztése a gond, hanem az is, hogy az így nem tudja minden más harci gép tevékenységét összehangolni.

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével.

A Pénzcentrum 2026. március 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 29. 21:00
Az oroszok új internethálózatot építenek
2026. március 28. 11:52
Kína megelőzte az Egyesült Államokat a milliárdosok számában is
