2026. március 29. vasárnap Auguszta
Afganisztán és Pakisztán határvidéke egy térképen.
Nyitókép: Pexels

Meglepő helyen tárgyalhatnak majd az amerikaiak Iránnal

Infostart / MTI

Pakisztán adhat otthont hamarosan az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásoknak - jelentette be vasárnap Isak Dár pakisztáni külügyminiszter.

"Pakisztán nagyon örül annak, hogy mind Irán, mind az Egyesült Államok kifejezte bizalmát Pakisztán közvetítői szerepével kapcsolatban" a tárgyalásokon, amelyekre a "következő napokban" kerül sor - mondta Dar egy televíziós beszédében, azt követően, hogy a régió országainak vezető diplomatái vasárnap Iszlámábádban tárgyaltak.

A külügyminiszter nem részletezte, hogy a tárgyalások közvetlenek vagy közvetettek lesznek-e. Az Egyesült Államok és Irán egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

Isak Dár arról is beszámolt, hogy Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia külügyminiszterei támogatták Pakisztán békefenntartó erőfeszítéseit. A négy ország külügyminiszterei várhatóan hétfőn újra tárgyalóasztalhoz ülnek.

Az oroszok új internethálózatot építenek

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Oliver Bearman súlyos balesete után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek.

Power cuts in Tehran after energy infrastructure hit, Iran says, as industrial complex on fire in Israel

Iranian officials are working to restore power, as Israel declares a "hazardous materials incident" in the south of the country following the blaze.

