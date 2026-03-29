Irán súlyos csapást mért egy amerikai bázisra, féltucat repülőgép semmisülhetett meg

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) és arab tisztségviselők tájékoztatása szerint a március 27-i támadás során ballisztikus rakétákat és pilóta nélküli repülőeszközöket vetettek be a bázis állóhelyein parkoló gépek ellen.

A műholdfelvételek és szakértői elemzések alapján egy E-3G Sentry (AWACS) típusú légtérellenőrző repülőgép – a 81-0005-ös oldalszámú példány – olyan súlyos találatot kapott, hogy gyakorlatilag megsemmisült. Emellett több KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép is különböző mértékben károsodott a bázis elleni műveletben - írja a neokohn.hu.

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

A támadásban tíz amerikai katona szenvedett sérüléseket, közülük két ember állapota válságos.

A veszteség érzékenyen érinti az amerikai légierőt, mivel az E-3-as flotta mindössze 16 példányból áll, és a típus pótlása a leállított gyártósorok miatt jelenleg megoldhatatlan.

A kiesés jelentősen nehezíti az Epic Fury hadművelet keretében végzett légtérellenőrzési és irányítási feladatokat a Perzsa-öböl térségében.

Ezzel párhuzamosan tovább éleződött a diplomáciai feszültség is. Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke figyelmeztette Washingtont, hogy az iráni fegyveres erők készen állnak bármilyen szárazföldi hadművelet visszaverésére. A házelnök nyilatkozata azután érkezett, hogy több ezer amerikai tengerészgyalogos és tengerész érkezett a térségbe, amit Teherán egy küszöbön álló szárazföldi invázió előkészületeként értékel - írja a portfolio.hu.

A nyilvános retorika a katonai konfrontáció fokozódását vetíti előre, bár diplomáciai források szerint a háttérben továbbra is kísérletek zajlanak a kapcsolatfelvételre. Az Egyesült Államok és Izrael válaszlépésként korábban több iráni nagyvárost és ipari létesítményt támadott, miközben Teherán megtorlást ígért Washington regionális szövetségesei ellen.