ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap Auguszta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megrongálódott katonai repülőgép Szaúd-Arábiában.
Nyitókép: OSINTdefender

Irán súlyos csapást mért egy amerikai bázisra, féltucat repülőgép semmisülhetett meg

Infostart

Súlyos iráni rakéta- és dróntámadás érte az Egyesült Államok egyik legfontosabb közel-keleti támaszpontját, a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázist; a pénteki csapásban legalább egy stratégiai fontosságú légtérellenőrző repülőgép megsemmisült, több katona pedig megsebesült.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) és arab tisztségviselők tájékoztatása szerint a március 27-i támadás során ballisztikus rakétákat és pilóta nélküli repülőeszközöket vetettek be a bázis állóhelyein parkoló gépek ellen.

A műholdfelvételek és szakértői elemzések alapján egy E-3G Sentry (AWACS) típusú légtérellenőrző repülőgép – a 81-0005-ös oldalszámú példány – olyan súlyos találatot kapott, hogy gyakorlatilag megsemmisült. Emellett több KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép is különböző mértékben károsodott a bázis elleni műveletben - írja a neokohn.hu.

A támadásban tíz amerikai katona szenvedett sérüléseket, közülük két ember állapota válságos.

A veszteség érzékenyen érinti az amerikai légierőt, mivel az E-3-as flotta mindössze 16 példányból áll, és a típus pótlása a leállított gyártósorok miatt jelenleg megoldhatatlan.

A kiesés jelentősen nehezíti az Epic Fury hadművelet keretében végzett légtérellenőrzési és irányítási feladatokat a Perzsa-öböl térségében.

Ezzel párhuzamosan tovább éleződött a diplomáciai feszültség is. Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke figyelmeztette Washingtont, hogy az iráni fegyveres erők készen állnak bármilyen szárazföldi hadművelet visszaverésére. A házelnök nyilatkozata azután érkezett, hogy több ezer amerikai tengerészgyalogos és tengerész érkezett a térségbe, amit Teherán egy küszöbön álló szárazföldi invázió előkészületeként értékel - írja a portfolio.hu.

A nyilvános retorika a katonai konfrontáció fokozódását vetíti előre, bár diplomáciai források szerint a háttérben továbbra is kísérletek zajlanak a kapcsolatfelvételre. Az Egyesült Államok és Izrael válaszlépésként korábban több iráni nagyvárost és ipari létesítményt támadott, miközben Teherán megtorlást ígért Washington regionális szövetségesei ellen.

Kezdőlap    Külföld    Irán súlyos csapást mért egy amerikai bázisra, féltucat repülőgép semmisülhetett meg

szaúd-arábia

irán

légierő

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezárták az M3-ast, öt kilométeres a dugó

Lezárták az M3-ast, öt kilométeres a dugó

Baleset miatt teljes szélességben lezárták az M3-as autópályát Folyás térségében a 178-as kilométernél, a Polgár-Nyékládháza csomópont után Vásárosnamény irányába - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap kora délután az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját

Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját

A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 11:59
Ausztria után Németország is törvényben szabályozza az üzemanyagárak emelését
2026. március 29. 11:46
Letarolta a horvát fővárost az újabb vihar
×
×