Üzemanyagok: Brüsszelnek nem tetszik a szlovákiai árazás

Szlovákiába egyelőre nem érkezett hivatalos jelzés az Európai Bizottság részéről a vitatott üzemanyagár-szabályozásról, de a kormány kész a tárgyalásra – erről beszélt Denisa Saková gazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottságának rendkívüli ülése után.

„A tárca jelenleg csak sajtóértesülésekből tud arról, hogy Brüsszel kifogásolhatja a Szlovákiában bevezetett kettős árakat” – mondta a miniszter. Ezek az intézkedések különbséget tesznek a hazai és a külföldi autósok között a gázolaj árában. A miniszter hangsúlyozta: amint hivatalos állásfoglalás érkezik, Szlovákia kész megvédeni a döntését, amelyet indokoltnak és helyesnek tart.

A háttérben az áll, hogy az ország jelenleg olajellátási vészhelyzetet kezel. A kormány felszabadította az állami kőolajtartalékokat, amelyeket a pozsonyi Slovnaft olajfinomító dolgoz fel. Denisa Saková szerint ebben a helyzetben természetes, hogy a szlovák állampolgárok előnyt élveznek az üzemanyaghoz való hozzáférésben.

A rendkívüli intézkedések részeként a kormány

rendeletben korlátozta a tankolható mennyiséget,

megtiltotta az üzemanyag kivitelét, és

külön árat vezetett be a külföldi járművek számára.

Minderre azt követően került sor, hogy a benzinkutak mintegy 10 százalékán átmeneti hiány alakult ki. A miniszter szerint az intézkedések gyorsan hatottak: két nap alatt a hiány mértéke 5 százalékra csökkent.

„A vészhelyzet mindig kivételekkel jár” – fogalmazott Denisa Saková, aki szerint a számok is azt mutatják, hogy a kormány lépései működnek.

A kabinet emellett arra kérte a Slovnaft vezetését, hogy az árképzésnél egyelőre ne kövesse automatikusan a világpiaci olajár-ingadozásokat, mivel jelenleg az állami tartalékokat használja fel. A tárcavezető szerint, ha a válsághelyzet megszűnik és a készletek kimerülnek, a piaci árakhoz való visszatérés elkerülhetetlen lesz.

A vállalat részéről Marek Senkovič vezérigazgató reagált. Kiemelte: nincs konkrét megállapodás a kormány és a cég között az árakról, ugyanakkor a Slovnaft eddig is felelősen viselkedett. Mint mondta, a múltban kritikus helyzetekben sem emelték drasztikusan az árakat, és a jövőben sem céljuk sokkolni a hazai fogyasztókat. Az üzemanyagárak jövőbeli alakulásáról ugyanakkor nem kívánt részletekbe bocsátkozni.

Szlovákiában jelenleg mintegy ezer töltőállomás működik, ebből körülbelül 240 tartozik a Slovnafthoz. A piacot több tucat nagykereskedő is ellátja, akik részben a hazai finomítótól, részben külföldről szerzik be az üzemanyagot. A következő napok kérdése, hogy érkezik-e hivatalos reakció Brüsszelből, és ha igen, milyen feltételekkel lehet fenntartani vagy módosítani a most bevezetett rendkívüli intézkedéseket.