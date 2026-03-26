2026. március 27. péntek Hajnalka
red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Üzemanyagok: Brüsszelnek nem tetszik a szlovákiai árazás

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák gazdasági minisztérium egyelőre csak a médiából értesült arról, hogy az Európai Bizottságnak kifogásai vannak a Szlovákiában alkalmazott eltérő gázolajárakkal kapcsolatban, amelyek a hazai és külföldi autótulajdonosokra vonatkoznak. Hivatalos állásfoglalásra még várnak. Amennyiben ilyen érkezik, Pozsony kész megvitatni és megvédeni intézkedéseit, mivel azokat helyesnek tartja.

Szlovákiába egyelőre nem érkezett hivatalos jelzés az Európai Bizottság részéről a vitatott üzemanyagár-szabályozásról, de a kormány kész a tárgyalásra – erről beszélt Denisa Saková gazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottságának rendkívüli ülése után.

„A tárca jelenleg csak sajtóértesülésekből tud arról, hogy Brüsszel kifogásolhatja a Szlovákiában bevezetett kettős árakat” – mondta a miniszter. Ezek az intézkedések különbséget tesznek a hazai és a külföldi autósok között a gázolaj árában. A miniszter hangsúlyozta: amint hivatalos állásfoglalás érkezik, Szlovákia kész megvédeni a döntését, amelyet indokoltnak és helyesnek tart.

A háttérben az áll, hogy az ország jelenleg olajellátási vészhelyzetet kezel. A kormány felszabadította az állami kőolajtartalékokat, amelyeket a pozsonyi Slovnaft olajfinomító dolgoz fel. Denisa Saková szerint ebben a helyzetben természetes, hogy a szlovák állampolgárok előnyt élveznek az üzemanyaghoz való hozzáférésben.

A rendkívüli intézkedések részeként a kormány

  • rendeletben korlátozta a tankolható mennyiséget,
  • megtiltotta az üzemanyag kivitelét, és
  • külön árat vezetett be a külföldi járművek számára.

Minderre azt követően került sor, hogy a benzinkutak mintegy 10 százalékán átmeneti hiány alakult ki. A miniszter szerint az intézkedések gyorsan hatottak: két nap alatt a hiány mértéke 5 százalékra csökkent.

„A vészhelyzet mindig kivételekkel jár” – fogalmazott Denisa Saková, aki szerint a számok is azt mutatják, hogy a kormány lépései működnek.

A kabinet emellett arra kérte a Slovnaft vezetését, hogy az árképzésnél egyelőre ne kövesse automatikusan a világpiaci olajár-ingadozásokat, mivel jelenleg az állami tartalékokat használja fel. A tárcavezető szerint, ha a válsághelyzet megszűnik és a készletek kimerülnek, a piaci árakhoz való visszatérés elkerülhetetlen lesz.

A vállalat részéről Marek Senkovič vezérigazgató reagált. Kiemelte: nincs konkrét megállapodás a kormány és a cég között az árakról, ugyanakkor a Slovnaft eddig is felelősen viselkedett. Mint mondta, a múltban kritikus helyzetekben sem emelték drasztikusan az árakat, és a jövőben sem céljuk sokkolni a hazai fogyasztókat. Az üzemanyagárak jövőbeli alakulásáról ugyanakkor nem kívánt részletekbe bocsátkozni.

Szlovákiában jelenleg mintegy ezer töltőállomás működik, ebből körülbelül 240 tartozik a Slovnafthoz. A piacot több tucat nagykereskedő is ellátja, akik részben a hazai finomítótól, részben külföldről szerzik be az üzemanyagot. A következő napok kérdése, hogy érkezik-e hivatalos reakció Brüsszelből, és ha igen, milyen feltételekkel lehet fenntartani vagy módosítani a most bevezetett rendkívüli intézkedéseket.

