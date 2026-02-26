ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.41
usd:
318.31
bux:
127378.86
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselõházi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Brüsszel vizsgálja Andrej Babiš összeférhetetlenségét az uniós pénzek kapcsán

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság levelet küldött Prágának, és választ vár arra, hogyan akadályozza meg Csehország, hogy Andrej Babiš miniszterelnök összeférhetetlenségi ügye befolyásolja az uniós támogatásokat. Ha Brüsszel nem találja kielégítőnek a választ, hivatalos auditeljárást indíthat Csehország ellen.

Az ügy lényege, hogy Andrej Babiš kettős szerepben tűnik fel: kormányfőként meghatározó befolyása van az uniós költségvetés csehországi elosztására, miközben az általa alapított Agrofert holding az uniós támogatások egyik legnagyobb közép-európai kedvezményezettje. Brüsszel különösen azt szeretné megtudni, hogy a vállalatcsoport részesülhet-e uniós pénzekből, amíg ez a helyzet teljesen nem tisztázódik.

Andrej Babiš a közösségi hálón decemberben nyilvánosságra hozott videójában közölte: az Agroferttel ezentúl nem lesz semmiféle kapcsolata, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává. Azt állítja, hogy megszüntette az összeférhetetlenséget azzal, hogy a cég részvényeit egy magán vagyonkezelő alapba helyezte. Az Európai Bizottság azonban részletes információkat kér arról, hogy milyen intézkedésekkel biztosítják, hogy a miniszterelnökhöz köthető vállalatok ne részesüljenek uniós forrásokból. A brüsszeli aggályok alapja, hogy a vagyonkezelő alapba helyezés csak látszólagos függetlenítést jelenthet, ha a politikus továbbra is gazdasági érdekkel rendelkezik a cégcsoport sikerében. A levelet a regionális fejlesztési minisztériumnak címezték, és a válaszra egy hónapja van Csehországnak.

Ha Brüsszel nem találja kielégítőnek a választ, hivatalos auditeljárást indíthat Csehország ellen, ami a miniszterelnök korábbi kormányzása idején már megtörtént. Akkor az EU megtagadta néhány, az Agrofertnek szánt támogatás kifizetését.

A Transparency International jogi szakértői szerint Babiš jelenlegi megoldása valószínűleg ellentétes az uniós szabályokkal. A pénzügyi rendelet ugyanis kimondja, hogy

politikushoz közel álló személyek nem profitálhatnak uniós forrásokból, különösen, ha pozíciójuknál fogva befolyásolhatják a pénzek sorsát. Az alap statútuma szerint a miniszterelnök halála vagy kormányzati szerepének vége után az alap automatikusan Andrej Babiš három gyermekéhez kerülhet.

Emellett Babiš elméletileg maga is az alap kezelőjévé válhat, így közvetlen irányítást gyakorolhat az Agrofert felett anélkül, hogy a részvényeket birtokolná.

Babiš miniszterelnökké történő kinevezése után a cseh Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap ideiglenesen felfüggesztette az Agrofertnek szánt mezőgazdasági támogatások kifizetését. A hivatalos vizsgálat most azt tárgyalja, hogy újraindítsák-e ezeket a kifizetéseket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Brüsszel vizsgálja Andrej Babiš összeférhetetlenségét az uniós pénzek kapcsán

csehország

tudósítóink

összeférhetetlenség

andrej babiš

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát
Ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkednének – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A magyar pedagógusok egyszeri bruttó 150 ezer forintos juttatást biztosítanak legkésőbb márciusban, és jövőre a tanárok átlagbére meg fogja haladni az egymillió forintot – mondta. Nagy Márton gazdasági miniszter kijelentéséről, amely szerint csak öt nagybank kellene, hogy maradjon, Gulyás Gergely azt mondta: ez nem a kormányzati álláspont, „nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát.”
 

Orbán Viktor: ennek a választásnak Magyarország biztonsága a tétje

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 09:00
Történelmi fordulat Csehországban: véget ért a feketeszén-bányászat 250 éves korszaka
2026. február 26. 07:30
Robert Fico kész újabb intézkedések meghozatalára Ukrajnával szemben
×
×