ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.48
usd:
318.15
bux:
127759.01
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Célegyenesben az aktív eutanázia engedélyezése Franciaországban – részletek

Infostart

Bármely egészségügyi dolgozó visszautasíthatja a közreműködést lelkiismereti okokta hivatkozva. A lelki kínok pedig nem elegendőek az engedélyezéshez.

Jóváhagyta a francia nemzetgyűlés az eutanáziatörvényt, az elviselhetetlen fájdalmakkal küzdő, gyógyíthatatlan betegek szigorú szabályok mellett, asszisztált körülmények között megválhatnak életüktől.

Az EconomX cikkéből kiderül, 299-en szavaztak az indítvány mellett, 226-an ellene, de még a jobboldali többségű szenátusnak is bólintania kell.

Az ügyet a francia elnök, Emmanuel Macron a legfontosabb társadalmi reformként tűzte zászlajára 2022-es elnöki ciklusával.

A feltételek:

  • franciaországi tartózkodási engedéllyel rendelkező vagy francia személynek kell lennie
  • felnőtt, súlyos vagy gyógyíthatatlan vagy végstádiumú beteg embernek kell lennie, aki képes kifejezni akaratát.

A törvényi szöveg azt is előírja, hogy a beteg adja be önmagának a halálba segítő szert, kivéve, ha „fizikailag nem képes ezt megtenni”, ebben az esetben orvos vagy ápoló fogja megtenni, ők azonban megtagadhatják ezt a feladatot lelkiismereti okokra hivatkozva.

A törvényjavaslat összességében végül alig változott az első olvasathoz képest, amelyet tavaly májusban fogadott el a nemzetgyűlés.

Miután a beteg kéri a segítséget, két héten belül egy kijelölt orvoscsoport alkot kollektív véleményt, és ha támogatják a kérést, egy halálos anyagot írnak fel a betegnek.

Áprilisban tér vissza a javaslat a felsőházba, amelynek konzervatív többsége ellenzi a tervezetet, és amely első olvasatban el is utasította azt. A végső szót azonban a nemzetgyűlés fogja kimondani. A beterjesztő képviselő azt szeretné, hogy a szöveg végleges szavazása még a nyári szünet előtt megtörténjen.

Ha a törvény megszületik, Franciaország lesz a nyolcadik európai ország, amely legalizálja az eutanáziát. A passzív eutanázia egyébként már 10 éve szabad az országban, ez a beteg haláláig tartó folyamatos mélyaltatást jelenti.

A kérdés nagyon megosztó Franciaországban annak ellenére, hogy a felmérések szerint a társadalom több mint nyolcvan százaléka támogatja a javaslat elfogadását.

Kezdőlap    Külföld    Célegyenesben az aktív eutanázia engedélyezése Franciaországban – részletek

halál

francia

eutanázia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
13 éves lány az észak-koreai atomprogram élén? – A szakértő szerint nem lenne ebben semmi kockázat

13 éves lány az észak-koreai atomprogram élén? – A szakértő szerint nem lenne ebben semmi kockázat
Kim Dzsong Un 13 éves lánya lett az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatója és a haderő irányítója, legalábbis erről ír egy dél-koreai lap hírszerzési forrásokra hivatkozva; a tábornokok a kislánynak kötelesek jelenteni, és rendszeresen kapnak tőle parancsokat, utasításokat is. Csoma Mózes Korea-kutató, volt szöuli nagykövet szerint a dél-koreai információt fenntartásokkal kell kezelni.
Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

A téma a Barátság kőolajvezeték helyzete volt, a telefonpartnerek megállapodásra is jutottak a további lépésekkel kapcsolatban.
 

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra. A várakozások szerint mindkét ország 5 ezer főt küldhet Kelet-Európába ám ez Londonnak komoly kihívást jelenthet. A misszió szigorú feltétele, hogy a harcok során a felek valamilyen fegyverszünetet kössenek egymással. Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dollártízmilliókra perli a szövetséget a teniszezőnő: egyre súlyosabbak a botrányok

Dollártízmilliókra perli a szövetséget a teniszezőnő: egyre súlyosabbak a botrányok

A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan's defence minister declares "open war" after Afghan Taliban says it launched 'retaliatory strikes' on Pakistan on Thursday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 11:34
13 éves lány az észak-koreai atomprogram élén? – A szakértő szerint nem lenne ebben semmi kockázat
2026. február 27. 11:23
Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?
×
×