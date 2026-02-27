Hadat üzent a netes csalóknak az Államkincstár

Új védelmi elemekkel bővült február 26-tól a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás. Az állampapír-forgalmazási online felületek biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják - közölte az economox a Magyar Államkincstárra hivatkozta.

Bár a kincstár rendszerei eddig is magas szintű biztonsági megoldásokkal működnek, a világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedéseket vezettek be, a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban.

A WebKincstár és MobilKincstár felületein mától élesedő új funkciók az ügyfelek és az értékpapírszámlákon lévő megtakarítások védelmét szolgálják, különösen az alábbi területeken:

Napi kiutalási limit bevezetése. A kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget vezettek be. Az alapértelmezett napi limit 1 millió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén.

Bankszámla-rögzítés korlátozása. Az értékpapír-számlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető. A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők.

Online hozzáférés azonnali letiltása. Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapír-számlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.

Telefonos hitelesítés bevezetése. Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstártól érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban onnan telefonálnak.

Mobilkészülékek áttekinthetősége. A WebKincstáron és a MobilKincstáron mindenki megtekintheti, hogy melyik mobilkészüléken történt a MobilKincstár regisztráció az értékpapírszámlájára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre.

Ügyféltudatosság erősítése. A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.

A kincstár emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy ha valaki gyanús telefonhívást, e-mailt kap vagy bármilyen visszaélésre utaló körülményt észlel, azonnal jelezheti azt a 1811-es telefonszám 8-as menüpontjának kiválasztásával. A Magyar Államkincstár munkatársai soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítséget nyújtanak az online hozzáférés letiltásában, valamint a további biztonsági lépések megtételében.