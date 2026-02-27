ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. február 3-án.
Nyitókép: Szergej Gric, MTI/MTVA

Zelenszkij az ukrán–orosz–amerikai tárgyalás után: Putyin nem hajlandó békét kötni

Infostart / MTI

Várhatóan március elején Abu-Dzabiban lesz az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások következő fordulója – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében.

„Fontos véglegesíteni mindazt, ami a valódi biztonsági garanciák elérése érdekében történt, és elő kell készíteni az államfők találkozóját" – közölte Zelenszkij, aki szerint egy ilyen csúcstalálkozó segíthetne a kulcsfontosságú kérdések megoldásában.

Zelenszkij szerint az amerikai féllel tartott konzultáció megmutatta, hogy „nagyobb hajlandóság van egy következő háromoldalú találkozóra”.

Az ukrán elnök újra hangoztatta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó békét kötni.

Csütörtökön Genfben tárgyalt a Rusztem Umerov vezette ukrán tárgyalódelegáció Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerral, Donald Trump amerikai elnök vejével egy újabb háromoldalú találkozó előkészítéséről.

Umerov a Telegramon arról számolt be, hogy a genfi tárgyalásokon gazdasági, illetve biztonsági kérdések véglegesítése mellett azon dolgoztak, hogy az ukrajnai rendezést elősegíteni hivatott következő háromoldalú tárgyalási forduló „a lehető legtartalmasabb” legyen. Közölte azt is, hogy Zelenszkij elnököt tájékoztatták a megbeszélés eredményeiről.

