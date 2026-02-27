ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.62
usd:
317.84
bux:
128048
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros játékosai ünneplik gyõzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntõbe.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kiderül a Fradi ellenfele, meccsek a topligákban – sport a tévében

Infostart / MTI

Ma 13 órakor sorsolnak az Európa-ligában, de a nagy fociligákból érdekes meccseket is közvetítenek pénteken élőben – sport a tévében!

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, Európa-liga, a nyolcaddöntő sorsolása

14.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, a nyolcaddöntő sorsolása

18.00: Kosárlabda, Férfi vb-selejtező, Magyarország-Franciaország

20.15: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-MTK Budapest

Sport 1

13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

Sport 2

13.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Taskent, 1. nap

19.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Arouca

21.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Estoril

Eurosport 1

10.45: Alpesisí, világkupa, nők, Soldeu, lesiklás

12.45, 19.45: Sznúker, Welsh Open, negyeddöntő

Eurosport 2

9.50: északi összetett, világkupa, férfiak, Bad Mitterndorf, HS 235

11.50: szabadstílusú sízés, világkupa, Kopaonik, síkrossz, férfi és női verseny

13.30: síugrás, világkupa, férfiak, Bad Mitterndorf, HS 235, selejtező

15.50: északi összetett, világkupa, férfiak, Bad Mitterndorf, 7,5 km kompakt

20.00: Golf, PGA Tour, Palm Beach Classic, 2. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Shabab - al-Hilal

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Alavés

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-1. FC. Köln

Match 4

14.00, 16.30: Tenisz, ATP-torna, Dubai, elődöntők

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Aston Villa

Kezdőlap    Sport    Kiderül a Fradi ellenfele, meccsek a topligákban – sport a tévében

ferencváros

európa-liga

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket
A nyugatiak nem ismerik az ukránokat, elhiszik, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond arról, hogy nem állt helyre a Barátság kőolajvezeték, mondta a kormányfő, aki erre javasolta, hogy induljon tényfeltáró misszió Ukrajnába – és ez az a pont, amikor a nyugatiak elkezdtek kijózanodni, fogalmazott Orbán Viktor. Minden reggel átnézi a titkosszolgálati jelentéseket, erről is beszélt a Kossuth Rádióban a miniszterelnök, aki szerint a gazdasági jelentések is megerősítik: ezerforintos benzinár jöhet, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.
 

Szijjártó Péter: újabb magyar halt meg az értelmetlen ukrajnai háborúban

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Begyújtotta a rakétákat a 4iG!

Begyújtotta a rakétákat a 4iG!

Közzétette 2025-ös éves gyorsjelentését a 4iG. A bevétel emelkedett, az EBITDA ennél nagyobb mértékben nőtt, a korrigált adózott eredmény pedig több mint hatszorosára bővült - derül ki a társaság közleményéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális pénzekbe fájnak a magyar családoknak a magántanárok órái: ki tudja már ezt megfizetni?

Brutális pénzekbe fájnak a magyar családoknak a magántanárok órái: ki tudja már ezt megfizetni?

Egy diák szerint tíz perc egyéni magyarázat többet érhet, mint egy teljes tantermi óra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan's defence minister declares "open war" after Afghan Taliban says it launched 'retaliatory strikes' on Pakistan on Thursday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 22:11
Robbie Keane szerint mindenki lenyűgöző volt, csak egy baja van
2026. február 26. 18:45
Bejutott a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, s portugál ellenféllel játszik majd
×
×