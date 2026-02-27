Kiderül a Fradi ellenfele, meccsek a topligákban – sport a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
13.00: Labdarúgás, Európa-liga, a nyolcaddöntő sorsolása
14.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, a nyolcaddöntő sorsolása
18.00: Kosárlabda, Férfi vb-selejtező, Magyarország-Franciaország
20.15: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-MTK Budapest
Sport 1
13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Sport 2
13.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Taskent, 1. nap
19.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Arouca
21.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Estoril
Eurosport 1
10.45: Alpesisí, világkupa, nők, Soldeu, lesiklás
12.45, 19.45: Sznúker, Welsh Open, negyeddöntő
Eurosport 2
9.50: északi összetett, világkupa, férfiak, Bad Mitterndorf, HS 235
11.50: szabadstílusú sízés, világkupa, Kopaonik, síkrossz, férfi és női verseny
13.30: síugrás, világkupa, férfiak, Bad Mitterndorf, HS 235, selejtező
15.50: északi összetett, világkupa, férfiak, Bad Mitterndorf, 7,5 km kompakt
20.00: Golf, PGA Tour, Palm Beach Classic, 2. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Shabab - al-Hilal
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Alavés
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-1. FC. Köln
Match 4
14.00, 16.30: Tenisz, ATP-torna, Dubai, elődöntők
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Aston Villa