2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Nyitókép: Unsplash

Gázrobbanás volt egy kávézóban, többen meghaltak Kazahsztánban

Infostart / MTI

A robbanást az okozhatta, hogy felgyűlt a gáz a vendéglátóhelyen. A halottakon kívül tizenkilenc ember megsérült közülük többen súlyosan.

Gázrobbanás történt péntekre virradó éjszaka az észak-kazahsztáni Scsucsinszk üdülőváros egyik kávézójában; a detonációban hét ember életét vesztette és tizenkilencen megsérültek – jelentették pénteken helyi hírforrások a hatósági közléseket idézve.

A beszámolók szerint a kávézóban felgyülemlett gáz lobbanhatott be péntekre virradó éjszaka, ami robbanást okozott az Akmola régió Burabaj járásában található, lakóépülethez csatlakozó egyszintes vendéglátóhelyen. A detonációt tűz követte, a lángokat a helyi katasztrófavédelem már eloltotta.

A hatóságok közlése szerint az áldozatok közül öten a helyszínen vesztették életüket, ketten pedig a kórház intenzív osztályán haltak bele sérüléseikbe. A halottak között egy 16 éves lány is van.

A sérültek közül tizenhárman továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Többségük különböző súlyosságú égési sérüléseket szenvedett, többek állapota súlyos. A robbanás pontos okának tisztázására vizsgálat indult.

