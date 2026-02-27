ARÉNA - PODCASTOK
Idős esztergályos egy fúrófejjel dolgozik egy műhelyben.
Nyitókép: RainStar/Getty Images

Kijöttek a friss foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatok

Infostart / MTI

Januárban 4 millió 609 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék – közölte a KSH.

2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. november–2026. január időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 628 ezer volt, 68 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 41 ezerrel, 2 millió 449 ezerre, míg a nőknél 27 ezerrel, 2 millió 179 ezerre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 444 ezren dolgoztak, ami 81 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 76 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer volt – derül ki a jelentésből.

A KSH kiemelte: a 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 0,4 százalékponttal 74,7 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiaknál 78,2 százalékot, a nők körében pedig 71,0 százalékot mutatott.

A 2025. november–2026. januári időszakban 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 224 ezer volt, amely 11 ezerrel meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt, 0,3 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 122 ezer, a nőknél 102 ezer volt, a férfiak esetében a ráta 4,8, a nők körében 4,5 százalékot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 35,8 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. január végén az egy évvel korábbihoz képest 2,6 százalékkal, 224 ezer főre mérséklődött.

Gazdaság    Kijöttek a friss foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatok

munkanélküliség

ksh

foglalkoztatottság

