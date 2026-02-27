Szijjártó Péter: újabb magyar halt meg az értelmetlen ukrajnai háborúban

„Ukrajna egy teljesen értelmetlen háborút vív, amely háborúban az emberek, köztük a magyarok egyre növekvő számban teljesen értelmetlenül halnak meg” – jelentette ki.

„Immáron a 97. magyar áldozatról kaptunk értesítést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi alapszervezetétől. Ezúttal egy 48 éves férfi halálát jelentették nekünk, egy újabb magyar ember halálát, akit felesége és két gyermeke immáron hiába vár haza”

– tájékoztatott.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a családdal természetesen felveszik a kapcsolatot, és az ilyenkor szokásos támogatást megadják számukra.

„Ez a háború teljesen értelmetlen, Brüsszel egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroz, egy teljesen értelmetlen háborúba küldi el az európai emberek pénzét, egy teljesen értelmetlen háborút hosszabbít meg, ebben a teljesen értelmetlen háborúban pedig egyre több ember és köztük egyre több magyar ember hal meg teljesen értelmetlenül” – mondta.

„Ezt a háborút azonnal be kell fejezni, felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne aknázzák alá a jövőben a béketörekvéseket, Magyarországhoz hasonlóan Brüsszel és minden európai ország teljes szívvel és teljes erővel támogassa az amerikai béketörekvéseket, mert csak ezek vezethetnek a háború végéhez, csak ezek vezethetnek a teljesen értelmetlen emberhalálok végéhez” – tette hozzá.