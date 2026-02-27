A pakisztáni védelmi miniszter szerint nyílt háború folyik Afganisztánnal

A védelmi miniszter az X-en pénteken közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Pakisztán a NATO-erők kivonása után békére számított Afganisztánban és arra, hogy a Kabulban hatalomra került tálibok az afgán nép jólétére és a regionális stabilitásra összpontosítanak. Szerinte azonban ehelyett a tálibok „India gyarmatává” változtatták Afganisztánt, a világ minden tájáról fegyvereseket gyűjtöttek össze, és elkezdték „exportálni a terrorizmus”.

„Elfogyott a türelmünk, nyílt háború folyik közöttünk”

– fogalmazott.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök is közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozta, hogy Iszlámábád „mindig a békére törekedett”, azonban hozzátette azt is, hogy a pakisztáni hadsereg „bármilyen külső vagy belső fenyegetéssel sikeresen szembeszáll, és porrá zúznak bármely agressziós törekvést”.

A két szomszédos ország közötti feszültség éleződése egyre bizonytalanabbá teszi a Katar közvetítésével tavaly létrejött tűzszünetet. A pakisztáni védelmi miniszter a mostani bejegyzésben meg sem említette a tűzszünetet.

Zabihullah Mudzsahid, az afganisztáni kormányzat szóvivője csütörtökön bejelentette, hogy az afgán hadsereg a határon átnyúló támadást indított Pakisztán ellen, válaszul az afgán határvidéken a múlt hét végén végrehajtott pakisztáni légicsapásokra.

Péntek reggel a szóvivő azt mondta, hogy Pakisztán hajnalban újabb légicsapásokat hajtott végre a déli Kandahár és a délkeleti Paktia tartományban. Kabulban is több robbanásról számoltak be, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.