2025. december 15. hétfő Valér
Andrej Babis cseh miniszterelnök (b) és Petr Pavel államfõ (j) az új cseh kormány tagjainak beiktatási ünnepségén Prágában 2025. december 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Egy miniszter még nem kapott kinevezést az új cseh kormányban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Csehországban hétfőtől új kormány irányítja az országot. A prágai várban Petr Pavel köztársasági elnök kinevezte Andrej Babiš harmadik kabinetjét. Az új kormány az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia és az Autósok párt koalíciójából áll, pontosan abban az összetételben, amelyet a miniszterelnök egy héttel korábban hivatalosan is javasolt.

Az új kabinet kinevezésével lezárult Petr Fiala eddigi kormányának négyéves hivatali időszaka. A leköszönő miniszterelnök hétfőn jelképesen átadta a hivatalát Andrej Babišnak, aki egy, a Cseh Köztársaság állapotáról szóló jelentést is átvett Fialától. A távozó kormányfő sok sikert kívánt az újraválasztott miniszterelnöknek. Ezt követően azonnal sor került az új kormány első szimbolikus ülésére.

Andrej Babiš kabinetje a független Cseh Köztársaság történetének tizenhetedik kormánya, amelyet az államfő 72 nappal a parlamenti választások után iktatott be. A Fiala-kabinetet 2021 decemberében hasonló időzítéssel nevezték ki.

A Babiš-kormány összesen 15 tagú lesz, bár jelenleg még csak 14 minisztert neveztek ki. Ez kettővel kevesebb, mint az előző kabinet létszáma. Az új kormányban nincs külön miniszter a jogalkotásért, az európai ügyekért, valamint a tudományért és kutatásért, ezek korábban tárca nélküli miniszteri posztok voltak. Ugyanakkor létrejött egy új, szintén tárca nélküli tisztség, amely a sport, a prevenció és az egészség területéért felel.

Külön figyelmet kapott a környezetvédelmi minisztérium vezetése. Az Autósok párt eredetileg Filip Tureket jelölte volna a tárca élére, ám az ő neve végül nem került fel a miniszteri listára. Petr Pavel államfő korábban többször is jelezte, hogy alapvető kifogásai vannak Turek joghoz és szabályokhoz való viszonyával kapcsolatban, ezért nem tartotta alkalmasnak a kormánytagságra. A minisztériumot ideiglenesen a párt elnöke, Petr Macinka vezeti, aki egyben a cseh diplomácia irányítását is átvette.

A kormánykoalíció megalakításáról az ANO, az SPD és az Autósok röviddel a választások után állapodott meg. A választást az ANO nyerte meg a szavazatok 34 és fél százalékával, a koalíció pedig a 200 tagú képviselőházban 108 mandátummal rendelkezik. A tárcák elosztása egy héten belül megtörtént, a kormányprogramot október végén mutatták be, a koalíciós szerződést november 3-án írták alá, a miniszterjelöltek neveit pedig november végén hozták nyilvánosságra.

Petr Pavel október 27-én bízta meg Andrej Babišt a kormányalakítással, de hangsúlyozta: csak akkor nevezi ki miniszterelnökké, ha rendezi az Agrofert holdinggal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyét. Babiš ezt december 4-én jelentette be, öt nappal később pedig hivatalosan is átvette a kormányfői megbízatást.

Az új kabinet Andrej Babiš harmadik kormánya. Először 2017 végén alakított kormányt, amely nem kapott parlamenti bizalmat. Fél évvel később a szociáldemokratákkal hozott létre új kabinetet, amely már megszerezte a képviselők támogatását. Most ismét koalíciós kormány élére állt, immár harmadik alkalommal.

