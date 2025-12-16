Azonnal munkához lát Andrej Babiš új kormánya Csehországban

A keddi kormányülésen elfogadják az új építési törvényt, ugyanakkor elutasítják az ETS2 kibocsátási engedélyek bevezetését, amelyeket újfajta „zöld adónak” tartanak. Szintén nemet mondanak az európai migrációs paktumra.

A kormány megerősítette tisztségében Bartha Tündét, a Kormányhivatal magyar gyökerekkel rendelkező vezetőjét is.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a kabinet hétfői első, koordinációs jellegű ülése után kijelentette: átláthatóan fognak kormányozni, és semmit sem kívánnak eltitkolni a nyilvánosság elől. A kabinet hétfőnként ülésezik majd.

Andrej Babiš úgy fogalmazott: négy éven át készültek a kormányzásra, ellenzékben konkrét javaslatokat dolgoztak ki, most pedig lehetőséget kaptak ezek megvalósítására. A kormány munkáját szerinte a következő, 2029-es parlamenti választásokon fogják értékelni a választók.

A kormány a következő időszakban az egészségügy helyzetével is kiemelten foglalkozni kíván. Andrej Babiš szerint az előző kabinet mintegy 20 milliárd cseh koronát vont el az ágazattól. Emellett fontos feladatnak nevezte saját mandátumának jóváhagyását a közelgő Európai Tanács ülésére, ahol olyan kérdések kerülnek napirendre, mint az Európai Unió bővítése, a többéves pénzügyi keret, valamint Ukrajna további támogatása.

Az Európai Unióval kapcsolatban Andrej Babiš kritikusan fogalmazott. Szerinte az EU veszít versenyképességéből, nem kezeli megfelelően az energiaválságot, és nem lép fel hatékonyan az adóelkerülés ellen.

Ugyanakkor hangsúlyozta: az európai projekt fontos, és Csehország konstruktív javaslatokkal kíván hozzájárulni a közös megoldásokhoz. Szerdán találkozót tartanak a nyugat-balkáni országok képviselőivel, ahol szó lesz a schengeni övezet bővítéséről is. Babiš szerint ezzel hatékonyabban lehetne fellépni az embercsempészekkel szemben.

Az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök

úgy nyilatkozott: a közelgő karácsony előtt jó lenne tűzszünetet elérni, és célként azt jelölte meg, hogy a háború jövő februárig, a konfliktus negyedik évfordulójáig véget érjen. Szerinte Európának a békéről kellene beszélnie, nem kizárólag a háborúról.

A kormány megerősítette tisztségében Bartha Tündét, a Kormányhivatal vezetőjét is. Bartha Tündének magyar gyökerei vannak, a kelet-szlovákiai, többségében magyar Királyhelmecen született, családja Budapesten él. Korábban a visegrádi együttműködés fontosságát hangsúlyozta, mondván, hogy Európában csak együtt lehet érdemi érdekeket képviselni.

Az új Babiš-kormány munkáját Petr Jüptner cseh politológus szerint a jelenlegi koalíciós partnerek közti nézetkülönbségek teszik kockázatossá. A Károly Egyetem politológiai intézetének igazgatója ugyanakkor nem számít érdemi fordulatra Csehország külpolitikájában. Úgy látja, megmarad egyfajta folytonosság, ugyanakkor a képviselőház elnöke és az SPD vezetője, Tomio Okamura, valamint Andrej Babiš is hangsúlyozni fogja választói felé, hogy számukra mindenekelőtt Csehország érdekei az elsők.