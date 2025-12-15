ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Andrej Babis cseh miniszterelnök (elsõ sor, b2) és Petr Pavel államfõ (elsõ sor, j2), valamint az újonnan beiktatott cseh kormány tagjai csoportkép készítésén vesznek részt Prágában 2025. december 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Új kormánya van Csehországnak

Infostart / MTI

Kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit hétfőn Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Babisnak összesen négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfő délelőtti első ülésén hoznak döntést.

Az ANO nyolc, az Autósok négy minisztériumot fog irányítani, míg az SPD három tárcát vezet. A külügyminiszter élére kinevezett Petr Macinka (Autósok) ideiglenesen a környezetvédelmi tárca irányítását is megkapta.

A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra. A kormányoldalnak a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője van. A kormányprogramról január 13-án szavaz majd a parlamenti alsóház.

Petr Pavel múlt kedden nevezte ki kormányfővé Andrej Babist, aki kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt.

24 ÓRA
