Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Miloš Zeman Csehország korábbi köztársasági elnöke hosszú időn át Andrej Babiš mozgalmának híve volt, de most azzal indokolta döntését, hogy a Stačilo! (Elég volt!) összefogja a baloldali erőket – a kommunistákat és a szociáldemokratákat. Mint mondta, a baloldal ugyanúgy hozzátartozik a cseh politikához, mint a jobboldal, ezért szavazatával szeretné megköszönni az együttműködést. Miloš Zeman miniszterelnökként 1999-ben vitte be Csehországot a NATO-ba. Most azonban egy olyan mozgalmat támogat, amely programjában a NATO-ból és az Európai Unióból való kilépésről szóló népszavazást is szerepeltet.

Közben Petr Fiala kormányfő és pártja, a Spolu (Együtt) is fokozza kampányát. A prágai Szláv Házban tartott nagyszabású rendezvényen Petr Fiala arra kérte a választókat, hogy adjanak esélyt a Spolu szövetségnek, amely szerinte az egyetlen nyugatbarát demokratikus alternatíva Andrej Babiš mozgalmával szemben. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ha a szavazatok szétaprózódnak, akkor Andrej Babiš alakíthat kormányt. Hangsúlyozta, hogy Csehország ma működő, gyarapodó ország, és jó úton halad afelé, hogy Európa egyik legsikeresebb államává váljon. A kampányban a Spolu vezető politikusai a jövő biztonságát, a fiatalok lehetőségeit és az európai elkötelezettséget ígérik a választóknak.

Két héttel a cseh képviselőházi választások előtt Andrej Babiš ellenzéki mozgalma, az ANO vezeti a pártok népszerűségi listáját.

A második helyen a kormánykoalíció három pártját tömörítő Spolu áll. Mindkét tömörülés mérsékelten gyengült az utóbbi héten, míg a Polgármesterek és Függetlenek, a STAN kormánykoalíciós párt megerősödve feljött a harmadik helyre – derült ki a STEM ügynökség országos felméréséből, amelynek eredményét vasárnap hozta nyilvánosságra a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió.

Ha most tartanák a választásokat, a volt kormányfő vezette ANO megszerezné a szavazatok 30,5 százalékát, a Polgári Demokratikus Párt, a kereszténydemokrata KDU, és a TOP 09 pártból álló Spolu koalíció 19,5 százalékot kapna, míg a harmadik STAN-ra 12,2 százalék szavazna.

Az ANO a múlt héthez viszonyítva 0,4 százalékot, a Spolu 0,7 százalékot gyengült, a STAN pedig 2,2 százalékot erősödött.

A negyedik helyen az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia, az SPD áll 12 százalékkal, amelyet a Cseh Kalózpárt követ 9,3 százalékkal. Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a kommunisták vezette Stacilo! és a Motoristák párt lépné át 7,7 illetve 5,7 százalékkal.

Csehországban október 3-án és 4-én tartják a parlamenti választásokat.