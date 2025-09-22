ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.71
usd:
329.63
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Milos Zeman cseh elnök beszédet mond a koronavírus csehországi áldozatainak emlékére elhelyezett közel 30 ezer mécses mellett a prágai várban 2021. május 10-én.
Nyitókép: 2021. május 10-én készített fotó Milos Zeman cseh elnökről (MTI/EPA/Martin Divisek)

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.

Miloš Zeman Csehország korábbi köztársasági elnöke hosszú időn át Andrej Babiš mozgalmának híve volt, de most azzal indokolta döntését, hogy a Stačilo! (Elég volt!) összefogja a baloldali erőket – a kommunistákat és a szociáldemokratákat. Mint mondta, a baloldal ugyanúgy hozzátartozik a cseh politikához, mint a jobboldal, ezért szavazatával szeretné megköszönni az együttműködést. Miloš Zeman miniszterelnökként 1999-ben vitte be Csehországot a NATO-ba. Most azonban egy olyan mozgalmat támogat, amely programjában a NATO-ból és az Európai Unióból való kilépésről szóló népszavazást is szerepeltet.

Közben Petr Fiala kormányfő és pártja, a Spolu (Együtt) is fokozza kampányát. A prágai Szláv Házban tartott nagyszabású rendezvényen Petr Fiala arra kérte a választókat, hogy adjanak esélyt a Spolu szövetségnek, amely szerinte az egyetlen nyugatbarát demokratikus alternatíva Andrej Babiš mozgalmával szemben. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ha a szavazatok szétaprózódnak, akkor Andrej Babiš alakíthat kormányt. Hangsúlyozta, hogy Csehország ma működő, gyarapodó ország, és jó úton halad afelé, hogy Európa egyik legsikeresebb államává váljon. A kampányban a Spolu vezető politikusai a jövő biztonságát, a fiatalok lehetőségeit és az európai elkötelezettséget ígérik a választóknak.

Két héttel a cseh képviselőházi választások előtt Andrej Babiš ellenzéki mozgalma, az ANO vezeti a pártok népszerűségi listáját.

A második helyen a kormánykoalíció három pártját tömörítő Spolu áll. Mindkét tömörülés mérsékelten gyengült az utóbbi héten, míg a Polgármesterek és Függetlenek, a STAN kormánykoalíciós párt megerősödve feljött a harmadik helyre – derült ki a STEM ügynökség országos felméréséből, amelynek eredményét vasárnap hozta nyilvánosságra a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió.

Ha most tartanák a választásokat, a volt kormányfő vezette ANO megszerezné a szavazatok 30,5 százalékát, a Polgári Demokratikus Párt, a kereszténydemokrata KDU, és a TOP 09 pártból álló Spolu koalíció 19,5 százalékot kapna, míg a harmadik STAN-ra 12,2 százalék szavazna.

Az ANO a múlt héthez viszonyítva 0,4 százalékot, a Spolu 0,7 százalékot gyengült, a STAN pedig 2,2 százalékot erősödött.

A negyedik helyen az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia, az SPD áll 12 százalékkal, amelyet a Cseh Kalózpárt követ 9,3 százalékkal. Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a kommunisták vezette Stacilo! és a Motoristák párt lépné át 7,7 illetve 5,7 százalékkal.

Csehországban október 3-án és 4-én tartják a parlamenti választásokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

csehország

választás

vezetés

párt

milos zeman

andrej babis

ano

petr fiala

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet
Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak

Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: "meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak"

A miniszterelnök röviden reagált mindarra, ami politikustársaitól napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédére válaszul elhangzott, majd Semjén Zsolt is következett még két percre.
 

"Polgári tempó?" - Reakciók Orbán Viktor idénynyitó parlamenti beszédére

Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

Két, több évre szóló pozícióról döntött a parlament

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentés jött, ralizik az Nvidia részvénye

Nagy bejelentés jött, ralizik az Nvidia részvénye

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal &quot;belső munka&quot; volt

Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal &quot;belső munka&quot; volt

Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France poised to join UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state

France poised to join UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state

President Emmanuel Macron is due to make the announcement at the UN. Israel says it amounts to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 12:22
Tizenhárom év után váltás történt a Csemadok élén
2025. szeptember 22. 10:00
Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán
×
×
×
×