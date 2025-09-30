ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.49
usd:
332.58
bux:
98858.06
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke ismerteti a tömörülés választási programját az észak-morvaországi Ostravában tartott kampányrendezvényen 2025. szeptember 4-én. Csehországban október 3-i kezdettel kétnapos parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babis szerint nincs összeférhetetlenség politikai és üzleti érdekei között

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Petr Pavel a prágai várban találkozott Andrej Babissal, az ANO mozgalom elnökével. A cseh államfő arra volt kíváncsi, hogy a volt kormányfő miként teljesítené az összeférhetetlenségi törvény előírásait, ha a képviselőházi választásokat követően őt bíznák meg kormányalakítással, illetve kiktől kérne támogatást egy esetleges kabinet megalakításához.

Andrej Babis, a cseh ellenzéki ANO mozgalom vezetője arról biztosította Petr Pavel államfőt, hogy politikai és üzleti tevékenységei között nincs összeférhetetlenség. „Megnyugtattam az elnököt, hogy mind a cseh, mind az uniós jogszabályokat betartom. Ha a választók bizalmának köszönhetően lehetőségünk nyílik kormányt alakítani, az úgynevezett összeférhetetlenség kérdése nem fog problémát jelenteni” – mondta a volt kormányfő, miután hétfőn a prágai Hradzsinban találkozott az államfővel. Andrej Babis korábban már jelezte, hogy több megoldási lehetősége is van a helyzet rendezésére, de előre nem kívánja elárulni, melyiket választaná.

A felmérések szerint a hét végi választások esélyese Andrej Babis pártja.

A volt miniszterelnök az Agrofert nevű holding tulajdonosa. A mezőgazdasági és vegyipari vállalatokat tömörítő cégcsoport Csehország egyik legnagyobb gazdasági szereplője, külföldön is aktív, és egyben Andrej Babist az ország leggazdagabb emberei közé emeli.

Egyes jogászok szerint az ANO vezetője nem lehetne miniszterelnök, ha továbbra is birtokolná az Agrofert holdingot. Az összeférhetetlenségi törvény, az úgynevezett „lex Babis” korlátozza a kormánytagok tulajdonában lévő cégek hozzáférését a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz. Az Agrofert vállalatainak, amelyek jelenleg is kapnak támogatásokat, ezekről le kellene mondaniuk. Az egyik lehetséges megoldás az Agrofert eladása lenne, ám a kommentátorok szerint ez nem valószínű.

Andrej Babis korábban vagyonkezelői alapokba helyezte az Agrofertet, az Európai Bizottság azonban megállapította, hogy így is az ellenőrzése alatt tartotta a céget.

Az államfő a Gólyafészek-ügy iránt is érdeklődött. A két évtizede épült szabadidőközpont kapcsán uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt folyik eljárás Andrej Babis ellen. Az ANO elnöke közölte: átadta Petr Pavelnak azokat a dokumentumokat, amelyek szerinte bizonyítják, hogy a vádak alaptalanok, és valójában lejáratási kísérletről van szó.

Bár az ítélőszék tavaly felmentette Andrej Babist, a legfelsőbb bíróság később új tárgyalást rendelt el, így az ügy visszakerült a Prágai Városi Bíróságra, ahol újraindulhat a tárgyalás. Ehhez azonban a képviselőknek ismét ki kellene adniuk az ANO vezetőjét, amire politológusok szerint kevés az esély. Andrej Babis az államfőnek azt is elmondta, hogy célja az egyszínű kormány, amely a lehető legerősebb, ideális esetben többségi felhatalmazással rendelkezik.

A Median ügynökség hétfőn közzétett közvélemény-kutatása szerint a cseh képviselőházi választásokat az ANO nyerné a szavazatok 30,5 százalékával. Második helyen a Spolu koalíció végezne 21 százalékkal. A harmadik helyet továbbra is a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom tartja, amelyre a válaszadók 13 százaléka szavazna. Változás a negyedik helyen történt, mivel a Kalózoknak sikerült utolérniük a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalmat. A két párt egyaránt tíz százalékot szerzett a felmérésben. A parlamentbe bekerülne még a Stacilo! (magyarul Elég volt!) mozgalom is hét százalékkal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Andrej Babis szerint nincs összeférhetetlenség politikai és üzleti érdekei között

csehország

választás

üzlet

kormányalakítás

andrej babis

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Háborús inflációból bércsodába, avagy Magyarország nagy fordulata

Háborús inflációból bércsodába, avagy Magyarország nagy fordulata

1955-ben Tokióban a munkások még romos gyárak között álltak sorba, egy évvel később pedig már történelemkönyvekbe illő béremelkedést ünnepeltek. Japán akkor szinte a semmiből épített gazdasági csodát. Magyarország 2024-ben hasonló ugrást ért el. Itt az előzmény nem a mi háborúnk, hanem az orosz–ukrán harcok okozta inflációs sokk volt.
 

Az édesanyák számára szerdán kezdődik az új korszak, már benyújthatják a nyilatkozatot

Jogvesztő NAV-határidő jár le, már csak néhány óra maradt az érintetteknek

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennek nem mindenki fog örülni: bevezetik a kerítésadót egy magyar városban

Ennek nem mindenki fog örülni: bevezetik a kerítésadót egy magyar városban

Egy 2015 óta hatályos szabályozás lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy egyedi települési adókat vessenek ki olyan adótárgyakra, amelyeket nem terhel központi adó. Balatonfőkajáron 2025-től bevezetik a kerítésadót, míg Zsombón már most is létezik a magas építmények adója - írta a 168 óra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra keretet hirdetett Marco Rossi: itt van, kikkel megyünk neki a kövekező két meccsnek

Újra keretet hirdetett Marco Rossi: itt van, kikkel megyünk neki a kövekező két meccsnek

Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

The White House's plan makes reference to an eventual "credible pathway to Palestinian self-determination and statehood".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 10:54
Visszaléptetné a briteket az EU-ba a Munkáspárt trónkövetelője
2025. szeptember 30. 05:24
Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket
×
×
×
×