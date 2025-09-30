Andrej Babis szerint nincs összeférhetetlenség politikai és üzleti érdekei között

Andrej Babis, a cseh ellenzéki ANO mozgalom vezetője arról biztosította Petr Pavel államfőt, hogy politikai és üzleti tevékenységei között nincs összeférhetetlenség. „Megnyugtattam az elnököt, hogy mind a cseh, mind az uniós jogszabályokat betartom. Ha a választók bizalmának köszönhetően lehetőségünk nyílik kormányt alakítani, az úgynevezett összeférhetetlenség kérdése nem fog problémát jelenteni” – mondta a volt kormányfő, miután hétfőn a prágai Hradzsinban találkozott az államfővel. Andrej Babis korábban már jelezte, hogy több megoldási lehetősége is van a helyzet rendezésére, de előre nem kívánja elárulni, melyiket választaná.

A felmérések szerint a hét végi választások esélyese Andrej Babis pártja.

A volt miniszterelnök az Agrofert nevű holding tulajdonosa. A mezőgazdasági és vegyipari vállalatokat tömörítő cégcsoport Csehország egyik legnagyobb gazdasági szereplője, külföldön is aktív, és egyben Andrej Babist az ország leggazdagabb emberei közé emeli.

Egyes jogászok szerint az ANO vezetője nem lehetne miniszterelnök, ha továbbra is birtokolná az Agrofert holdingot. Az összeférhetetlenségi törvény, az úgynevezett „lex Babis” korlátozza a kormánytagok tulajdonában lévő cégek hozzáférését a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz. Az Agrofert vállalatainak, amelyek jelenleg is kapnak támogatásokat, ezekről le kellene mondaniuk. Az egyik lehetséges megoldás az Agrofert eladása lenne, ám a kommentátorok szerint ez nem valószínű.

Andrej Babis korábban vagyonkezelői alapokba helyezte az Agrofertet, az Európai Bizottság azonban megállapította, hogy így is az ellenőrzése alatt tartotta a céget.

Az államfő a Gólyafészek-ügy iránt is érdeklődött. A két évtizede épült szabadidőközpont kapcsán uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt folyik eljárás Andrej Babis ellen. Az ANO elnöke közölte: átadta Petr Pavelnak azokat a dokumentumokat, amelyek szerinte bizonyítják, hogy a vádak alaptalanok, és valójában lejáratási kísérletről van szó.

Bár az ítélőszék tavaly felmentette Andrej Babist, a legfelsőbb bíróság később új tárgyalást rendelt el, így az ügy visszakerült a Prágai Városi Bíróságra, ahol újraindulhat a tárgyalás. Ehhez azonban a képviselőknek ismét ki kellene adniuk az ANO vezetőjét, amire politológusok szerint kevés az esély. Andrej Babis az államfőnek azt is elmondta, hogy célja az egyszínű kormány, amely a lehető legerősebb, ideális esetben többségi felhatalmazással rendelkezik.

A Median ügynökség hétfőn közzétett közvélemény-kutatása szerint a cseh képviselőházi választásokat az ANO nyerné a szavazatok 30,5 százalékával. Második helyen a Spolu koalíció végezne 21 százalékkal. A harmadik helyet továbbra is a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom tartja, amelyre a válaszadók 13 százaléka szavazna. Változás a negyedik helyen történt, mivel a Kalózoknak sikerült utolérniük a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalmat. A két párt egyaránt tíz százalékot szerzett a felmérésben. A parlamentbe bekerülne még a Stacilo! (magyarul Elég volt!) mozgalom is hét százalékkal.