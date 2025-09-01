ARÉNA
Portrait of grey wolf in the forest
Nyitókép: Getty Images/ AB Photography

Kiderült, hány farkas kerülhet puskavégre az idei vadászszezonban Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Összesen 74 szürke farkas kilövését engedélyezte a 2025/26-os vadászidényben a szlovák agrártárca. A kvótát a minisztérium a régiók között osztotta el. A vadászat azonban nem engedélyezett mindenütt. A szlovákiai természetvédők szerint a farkas kilövésére vonatkozó kvóta nem enyhíti a gazdálkodóknak okozott károkat.

A szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy a farkasokból összesen 74 egyed lőhető ki a következő szezonban. A tárca közölte, hogy a kvótákat a tiszta éves szaporulat 25 százalékában határozták meg, így biztosítva, hogy a kilövés ne veszélyeztesse a populáció fennmaradását. A farkasok esetében a kvóta régiónként oszlik el: Zsolna megyében 25, Besztercebánya megyében 21, Eperjes megyében 17, Kassa megyében 7, míg a Trencséni kerületben 4 példány lőhető ki. A medvék tekintetében a megoszlás megegyező.

A vadászat azonban nem engedélyezett mindenütt. Tiltott a kilövés az ötödik fokozatú védettség alá eső területeken, az európai jelentőségű védett területeken, valamint a határ menti övezetekben Lengyelország, Csehország és Magyarország felé. Tilos a vadászat a pannóniai biogeográfiai régióban és az ökológiai folyosók, azaz az úgynevezett ökoduktok környékén is.

A farkasvadászatra vonatkozó térképek és részletes információk a vadászati információs rendszerben lesznek elérhetők.

Lukáš Januv, az agrártárca szóvivője hangsúlyozta, hogy a kvóta meghatározása során figyelembe vették a szlovákiai farkas-gondozási programot, a háziállatokban okozott károkat, és azt, hogy a farkaspopuláció továbbra is kedvező állapotban maradjon az országban. Mint mondta, a kvóták a tanács élőhelyvédelmi és vadon élő állatok védelmére vonatkozó irányelvének megfelelően készültek.

Az ellenzék azonban bírálja a döntést. Tamara Stohlová, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint a kvóta nem enyhíti a gazdálkodóknak okozott károkat, és a múlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy az országos vadászat nem volt kellően célzott. Stohlová szerint a farkasokat olyankor is lelőtték, amikor az nem indokolt, ráadásul a vadászat egyes területeken jogsértő módon zajlott.

„Ha a minisztérium valóban a gazdák segítségét célozná, szakmailag megalapozott megelőző intézkedéseket vezetne be, mint ahogy azt más országokban sikeresen alkalmazzák”

– tette hozzá az ellenzéki képviselő.

2024 óta Szlovákiában egy új rendelet lehetővé teszi a farkas vadászatát, és az agrártárca álláspontja szerint a 25 százalékos kvóta biztosítja a populáció fennmaradását. A minisztérium szerint a szabályozás célja az is, hogy a vadon élő állatok és az emberi gazdálkodás érdekei között egyensúly jöjjön létre, miközben a farkaspopuláció Szlovákiában továbbra is kedvező állapotban marad. A természetvédők ugyanakkor a teljes vadászati tilalmat szorgalmazzák, különösen az érzékeny területeken, hogy elkerüljék a további jogsértéseket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kiderült, hány farkas kerülhet puskavégre az idei vadászszezonban Szlovákiában

szlovákia

környezetvédelem

állatvédelem

vadászat

szezon

farkas

engedély

agrárminisztérium

kilövés

