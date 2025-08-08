ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.4
usd:
339.44
bux:
103419.87
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lemondott a brit hajléktalan-ügyekkel foglalkozó miniszter, miután kilakoltatta bérlőit

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Kapzsi főbérlő” vád érte a brit kormány hajléktalanság elleni küzdelmét vezető államtitkárát, amiért kilakoltatta saját bérlőit. Az illetékes korábban épp az emberséges bánásmód mellett szállít síkra. A történtek után most lemondott.

Bérlakás-botrányba keveredett és emiatt lemondott Nagy-Britannia hajléktalanságügyi minisztere. A munkáspárti Rushanara Alit azzal vádolták meg, hogy egyik, saját tulajdonú, ingatlanából, egy ötszobás házból kilakoltatta a bérlőket, majd azt meghirdetve azonnal hétszáz fonttal megemelte a lakbért. Száz font körülbelül 45 ezer forintnak felel meg, tehát a kormánytag ennek többszörösét söpörte be.

Az ügy azért kínos a kormánynak, mert Keir Starmer miniszterelnök olyasvalakit tett meg a hajléktalanság elleni küzdelem illetékesének, aki főbérlői státusza miatt, képletesen szólva, „a ring másik sarkában állt”.

A Konzervatívok és más ellenzéki pártok is azonnal „mérhetetlen képmutatással” vádolták meg az illetékest.

A kormányzó Munkáspárt ugyanis épp az efféle főbérlői húzásokat készül törvénnyel tiltani a bérlők védelmében fellépve.

A nyomás eredményes volt, a történtek nyomán Rushanara Ali lemondó levelet írt a miniszterelnöknek, amelyben hangsúlyozta: mindig a jogszabályok betartásával járt el, ugyanakkor elismerte, hogy a botrány elterelné a figyelmet a kormány munkájáról.

A felháborodás ellenére a Munkáspárt több vezetője védelmébe vette Rushanara Alit. Rachel Reeves pénzügyminiszter például azt mondta: nem érti, miért követelték a lemondását, hiszen tudomása szerint nem sértett törvényt. Ugyanakkor a kritikaáradat nem csillapodott. A kiszolgáltatott emberek lakhatási jogaival foglalkozó Shelter alapítvány szerint „elképesztő”, hogy éppen a hajléktalanságügyi miniszter profitálhat abból a bérbeadói magatartásból, amit maga a kormány akar betiltani.

A Konzervatív Párt árnyékminisztere, Sir James Cleverly úgy fogalmazott: „totális képmutatás” volt Rushanara Ali viselkedése, és szerinte az ügy újabb bizonyítéka annak, hogy a Munkáspárt másokat erkölcsre tanít, miközben maga nem tartja be az elveit.

A szintén ellenzéki Liberális Demokraták szerint Rushanara Ali „megdöbbentően felelőtlenül” viselkedett, és félreértette a saját szerepét:

„nem az lett volna a dolga, hogy fokozza, hanem az, hogy enyhítse a hajléktalanság problémáját.”

A Munkáspárt eközben tovább dolgozik a bérlők jogait védő törvénycsomagon, amely véget vetne annak a gyakorlatnak, hogy a tulajdonosok előbb kiköltöztetik a bérlőt, majd felpumpálják a lakbért. Mint az egyik államtitkár egy televíziós interjúban elmondta: „a kormány célja, hogy kiegyenlítse az erőviszonyokat a bérbeadók és a bérlők között”, és elismerte, hogy országszerte sok panasz érkezik a jelenlegi helyzet miatt.

A lemondás mindenesetre újabb politikai csapás a Starmer-kormány számára, amely – tavalyi hatalomra kerülése óta – folyamatosan veszít a népszerűségéből, miközben a brit politikai paletta új, jobboldali radikális pártja, a Reform látványosan előretört.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Lemondott a brit hajléktalan-ügyekkel foglalkozó miniszter, miután kilakoltatta bérlőit

nagy-britannia

lemondás

vád

államtitkár

egyesült királyság

hajléktalan

kilakoltatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Látványos interaktív térképre vitték a magyarországi közúti baleseteket – itt körülnézhet

Látványos interaktív térképre vitték a magyarországi közúti baleseteket – itt körülnézhet

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2019–2024 közötti időszak személysérüléses közúti közlekedési baleseteinek vizualizációját. Az interaktív felület megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását a hét napjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat is.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon

Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon

Az ország több pontján is új szintre lép a forróság, 35 fokot meghaladó hőmérsékletre kell számítani – derül ki az Időkép tájékoztatásából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jöhet végre a megérdemelt jutalom: dokumentumfilm készül Alex Ovecskinről

Jöhet végre a megérdemelt jutalom: dokumentumfilm készül Alex Ovecskinről

Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 09:25
Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték
2025. augusztus 7. 08:48
Máris üzenget az új elnök Donald Tusknak
×
×
×
×