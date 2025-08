A mocsár: amikor tudatos ügyfélszolgálati taktika a panaszos kifárasztása

Ha töltött már órákat ügyfélszolgálati vonalon várakozva, igyekezve lemondani egy szolgáltatást, reklamálni egy hiba miatt vagy kompenzációt kérni – de közben egyre több akadályba ütközött –, akkor Isten hozta a klubban, ön is találkozott a „sludge”, azaz a mocsár jelenségével!

A kifejezést Cass Sunstein és Richard Thaler – a viselkedéstudomány két meghatározó alakja – alkotta meg, és azokat a szándékosan nehézkessé tett adminisztratív folyamatokat jelölte vele, amelyek célja az, hogy az ügyfél vagy állampolgár feladja, elkeseredjen, vagy belenyugodjon egy számára kedvezőtlen helyzetbe.

That dropped call with customer service? It was on purpose Endless wait times and excessive procedural fuss—it’s all part of a tactic called “sludge” https://t.co/FY5OstZht3

Ez nem csak amerikai vagy angolszász probléma. Magyarországon is ismerős lehet az érzés: egy soha meg nem érkező e-mail, egy elérhetetlen ügyintéző, egy hirtelen megszakadó hívás, vagy az online ajándék előfizetés vásárlása utáni regisztráció során az „ez az email cím már regisztrálásra került” összezavaró üzenete.

A „sludge” – saját életünk súlyos teherként megélt adminisztrációja – világszerte az emberi hétköznapok része lett. Nem csupán kellemetlen, de komolyan rombolja az emberek közérzetét, intézményekbe vetett bizalmát, sőt: aláássa a demokrácia alapjait is.

This week, @ImSarahRice explains why customer service is so bad nowadays & what you can do about it. We should all band together to combat this "sludge" of customer service quagmires! #customerservice #droppedcalls #sludge pic.twitter.com/oUjYIyjk4e