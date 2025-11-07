ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

"Kinyírhatja" a számítógépeket ez a Windows-frissítés

Infostart

Bizonyos eszközöknél elég komoly gondot okozott a Windows októberi frissítése.

A Microsoft közölte: az októberi foltcsomagok telepítése után sok felhasználó azzal szembesülhet, hogy nem tölt be a rendszer. Pontosabban: csak a BitLoker helyreállítási módja nyílik meg. A BitLocker egy lemeztitkosítási eszköz, mellyel lehetetlenné válik a meghajtókon tárolt adatok ellopása. Hogy miért ennek a helyreállítási menüje jön be az októberi frissítések után sokaknál, az nem ismert – írta a hvg.hu.

Ám ebből módból csak akkor lehet kikeveredni, ha a felhasználó ismeri a BitLocker helyreállítási kulcsát. Ha ezt beírja, a rendszer betölt a normál ügymenet szerint – ennek hiányában azonban nem igazán lehet továbbjutni.

A Microsoft közlése szerint a hiba elsősorban azokat az Intel-alapú eszközöket érinti, amelyek támogatják a Connected Standby nevű alacsony fogyasztású készenléti módot.

A probléma érinti a Windows 11-et (a 24H2 és a 25H2 verziókat), valamint a Windows 10 22H2-es változatát is. További részletekért a lap szerint érdemes a Microsoft ügyfélszolgálatához fordulni.

Kezdőlap    Tech    "Kinyírhatja" a számítógépeket ez a Windows-frissítés

leállás

frissítés

tech

windows 11

