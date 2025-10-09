Igen kellemetlen windowsos hír érkezett

Microsoft-fiók nélkül telepítené a Windows 11-et? Felejtse el, a cég kigyomlál minden ismert kiskaput a rendszerből - írja a HVG.hu.

Ami a részleteket illeti, a Microsoft több szigorítással dobta piacra a Windows 11-et még 2021-ben. A TPM chipek megléte mellett a rendszer azt is megköveteli, hogy a felhasználók a Microsoft-fiókjukkal lépjenek be a telepítés végén, enélkül egyszerűen nem lehet befejezni a folyamatot. Ha valakinek eddig nem volt ilyen profilja, regisztrálnia kell.

A Bleeping Computerre hivatkozó összeállítás szerint a változtatás már megjelent a Windows 11 előzetes kiadásában, és hamarosan a közhasználatú változatba is megérkezhet.

A Microsoft azzal indokolta a döntést, hogy az online fiók nélkül az eszközök nem lennének "teljesen konfigurálva".

A változtatás után már muszáj lesz a telepítést aktív internetkapcsolattal elvégezni.