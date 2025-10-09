ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.01
usd:
335.79
bux:
101811.05
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Igen kellemetlen windowsos hír érkezett

Infostart

Az ügyeskedők végnapjai eljöttek.

Microsoft-fiók nélkül telepítené a Windows 11-et? Felejtse el, a cég kigyomlál minden ismert kiskaput a rendszerből - írja a HVG.hu.

Ami a részleteket illeti, a Microsoft több szigorítással dobta piacra a Windows 11-et még 2021-ben. A TPM chipek megléte mellett a rendszer azt is megköveteli, hogy a felhasználók a Microsoft-fiókjukkal lépjenek be a telepítés végén, enélkül egyszerűen nem lehet befejezni a folyamatot. Ha valakinek eddig nem volt ilyen profilja, regisztrálnia kell.

A Bleeping Computerre hivatkozó összeállítás szerint a változtatás már megjelent a Windows 11 előzetes kiadásában, és hamarosan a közhasználatú változatba is megérkezhet.

A Microsoft azzal indokolta a döntést, hogy az online fiók nélkül az eszközök nem lennének "teljesen konfigurálva".

A változtatás után már muszáj lesz a telepítést aktív internetkapcsolattal elvégezni.

Kezdőlap    Tech    Igen kellemetlen windowsos hír érkezett

számítógép

csalás

microsoft

windows 11

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Korán jön a Kormányinfó csütörtökön

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint túl magas a magyar reálkamat, ezért eljött az ideje a kamatcsökkentésnek. Világviszonylatban a középmezőnyben van Magyarország ebben a mutatóban, de ha szigorúbban a régióra koncentrálunk, akkor az látszik, hogy a visszatekintő adatok alapján nincs komoly mozgástér a lazításra. De akkor miért szorgalmaz kamatvágást a kormány? Túl nagyra fújódott a „forint-lufi” és félnek az esetleges kidurranásáról?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?

Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?

Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Israel agreed to withdraw troops and all Israeli hostages will be released, the US president says, although timings remain unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 06:00
Még nagyobb a baj: nem csak az amerikai szőlőkabóca terjesztheti az aranyszínű sárgaságot
2025. október 9. 05:48
Folyamatos a fegyverropogás a Balatonnál
×
×
×
×