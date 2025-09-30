Áttörést hozhat az új kínai mesterséges intelligencia

Új fejlesztést mutatott be a kínai DeepSeek. A vállalat legfrissebb nyelvi modellje még kísérleti verzió, de a cég szerint már most hatékonyabban képezhető és jobban kezeli a hosszabb szövegeket, mint a korábbi változatok – írja a vg.hu a Reuters cikke alapján.

A DeepSeek-V3.2-Exp nevű modell a cég szerint egy „közbenső lépés” a következő generációs termék felé, ami várhatóan a vállalat legjelentősebb termékbejelentése lesz a V3 és az R1 után, melyek év elején meglepték a Szilícium-völgyet és a technológiai befektetőket világszerte.

Hétfőn az X platformon a DeepSeek bejelentette:

több mint 50 százalékkal mérsékli API (Application Programming Interface) árait.

Ez komoly piaci nyomást gyakorolhat nemcsak a hazai riválisokra – például az Alibaba Qwen modelljére –, hanem az amerikai versenytársakra, köztük a ChatGPT-t kifejlesztő OpenAI-ra is.

Az elemzők szerint bár a V3.2-Exp nem fog akkora piaci hullámokat kelteni, mint a cég januári bejelentései, de a lépés így is jelentős. Ha a DeepSeek képes lesz újra megismételni azt, amit az R1 és a V3 modellel korábban bemutatott – vagyis magas szintű képességeket kínálni a konkurensek költségeinek töredékéért –, az alapjaiban formálhatja át a mesterségesintelligencia-piac erőviszonyait.