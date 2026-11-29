A háztartási méretű napelemes rendszerek moduljait a tulajdonosok jellemzően nem szokták tisztítani, ám a nagy naperőművekben a por és a szennyeződések eltávolítására gyakran kefés, robotos rendszereket és speciális tisztítószereket alkalmaznak – írta egy német lap nyomán a portfolio.hu.

A német Fraunhofer CSP (Center for Silicon Photovoltaics) kutatóintézet legújabb vizsgálata azonban arra figyelmeztet, hogy a nem megfelelő vegyszerek használata éppen ellentétes hatást válthat ki, és maradandó kárt okozhat a panelekben.

A szakemberek öt kereskedelmi forgalomban kapható napelem-tisztítószert hasonlítottak össze a tiszta ioncserélt vízzel. A panelek élettartama alatti mosásokat szimulálva 24 órán át, 55 Celsius-fokon kezelték a modulok üvegfelületét, majd megmérték azok optikai áteresztőképességét. Az eredmények szerint az öt vizsgált tisztítószerből három mérhetően, sőt szabad szemmel is láthatóan rontotta a panelek üvegére felvitt fényvisszaverődés-gátló bevonatot (ARC), míg a másik két szer a desztillált vízhez hasonlóan nem okozott jelentős károsodást.

A szakmai ajánlások emellett a téli, havazás utáni karbantartásnál is óvatosságra intenek:

a lakossági napelemeket ilyenkor sem szabad meleg vízzel vagy vegyszerekkel lemosni

– a hősokk ugyanis megrepesztheti az üveget, a vegyszerek pedig tönkreteszik a bevonatot –, a ferde panelekről pedig a hó általában magától lecsúszik, amint kisüt a nap.