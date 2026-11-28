Közös megemlékezésre hívja a hallgatókat és minden együttérzőt a Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Önkormányzata a mezőkövesdi vonatbalesetben péntek délután elhunyt 18 éves diáklány, Viviána emlékére. Az eseményt december 1-jén, kedden 17 óra 30 perctől tartják az intézmény Alkotmány utcai épülete előtt.

A hallgatói önkormányzat közleményében úgy fogalmazott: egyetemi közösségük egy tagját veszítették el.

A szervezet őszinte részvétét fejezte ki Viviána családjának, barátainak és szeretteinek, egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt napokban összefogtak, irányított véradáson vettek részt, vagy bármilyen módon segítséget nyújtottak.

A parlamentben és a kórházban is búcsúztak tőle

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház péntek délután közölte honlapján, hogy a fiatal lány a gondos ellátás, az életmentő műtétek és a terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére életét vesztette. Az intézmény szintén köszönetet mondott a véradóknak az önzetlen segítségért.

Pénteken az Országgyűlés is megemlékezett az áldozatról: az ülésnap végén – Strompová Viktória (Tisza) és Radics Béla (Fidesz) felszólalásait követően – az elnöklő Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére egyperces néma felállással rótták le kegyeletüket a képviselők. Korábban Magyar Péter miniszterelnök is együttérzéséről biztosította a családot, a MÁV-csoport pedig ötmillió forint gyorssegélyt ajánlott fel számukra.

A tragédia háttere és a hatósági vizsgálat

A baleset kedden történt a mezőkövesdi vasútállomáson. A sajtóban megjelent jelentések és térfigyelő kamerás felvételek alapján a Hernád–Zemplén InterCity ajtaja becsípte a már mozgó szerelvényről leszállni próbáló lány táskájának pántját, a vonat pedig több száz méteren át vonszolta magával a fiatalt, mire a forgalmi szolgálattevő jelezni tudott a mozdonyvezetőnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás, emellett a vasútbiztonsági hatóságok is vizsgálják a baleset körülményeit.

Az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságában a Fidesz-frakció kezdeményezte Vitézy Dávid miniszter és Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását.

Fotónk illusztráció.