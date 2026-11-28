A Magyar Országos Közjegyzői Kamarában megerősödött az a tapasztalat, hogy egy halálesetből eredő fájdalom – az érzelmi veszteségen túl – csökkenthető, ha az öröklés megfelelően elő van készítve, akár úgy, hogy az örökhagyó életében a jogutódlást megtervezik, akár úgy, hogy egyeztetik az örökösökkel.

Mint Tóth Ádám kamarai elnök az InfoRádióban elmondta,

ahhoz, hogy egy cég minél simábban át tudja vészelni a tulajdonos elvesztése okozta hiányt, célszerű előre gondolkodni arról, mi történik, ha a tulajdonos meghal,

és hogyan lehet őt valamilyen módon minél előbb pótolni, hogy legyen, aki

összehív egy taggyűlést,

aláír egy mérleget,

intéz egy megrendelést,

tehát a cég rendes működése a piacon folytatható legyen, mert az örökösöknek pont az az érdekük, hogy a cég hasznot hozó munkája meg tudjon maradni.

Ráadásul egy nagyobb vállalkozás esetében sok érintett család van, ami miatt szintén fontos a tudatos tervezés. Ehhez két szakember kell:

egy közjegyző vagy ügyvéd, aki tud segíteni abban, hogy mik a jogutódlás korlátai és milyen keretek között kell gondolkodnia annak, aki a rendelkezésre jogosult,

másrészt szükség van egy számviteli szakemberre vagy könyvvizsgálóra, esetleg könyvelőre, aki abban tud segíteni, hogy milyen pénzügyi vonzatai vannak a jogutódlásnak, és mi az, ami anyagilag kedvezőbb a rendelkezésre jogosultnak.

Ilyen esetekben a tervezéskor felmerülhet az ajándékozás is mint jogi lehetőség, erről Tóth Ádám tisztázta: ez egy ingyenes vagyoni juttatás, ahol abban az esetben, ha az ajándékozó meghal tíz éven belül, akkor a többi örökösnek, amennyiben sérti az ajándékozás a köteles részét, követelése lehet a megajándékozottal szemben; tehát az ajándékozás nem jelenti azt, hogy ezt kivontuk a hagyatékunkból, mert az értéke az figyelembe vehető.

„Ha valakinek van egy második házasságból származó gyermeke és egy második felesége, és ő mindenét elajándékozza nekik és meghal tíz éven belül, akkor az első házasságából származó gyermekek joggal várják el a köteles részük megfizetését az özvegytől és a második házasságból származó gyermekektől. Tehát az ajándékozás csak úgy járható út, ha azt mondjuk, hogy ez beszámít az örökös örökrészébe, ezt úgy hívják, hogy osztályra bocsátás, azt jelenti, hogy ha én ajándékot adok valamelyik gyereknek, akkor kikötöm azt, hogy ezt az értéket, le kell vonni az ő örökrészéből” – fejtegette.

De ez sem sértheti a többieknek a köteles részét; további fogalom ez a köteles rész, ami a törvényes örökrész egyharmada, tehát ha van egy 90 egységből álló örökrész, akkor 60 egységet bárkinek odaadhatok belőle, de 30 egységhez joga van az én leszármazómnak. Ezért is egy ajándékozásnál célszerű tanácsot kérni egy jogi szakembertől abban a tekintetben, hogy milyen párhuzamos lépéseket tegyünk még.

„Én azt tartom ilyenkor helyesnek, ha kikötik ezt az osztályra bocsátást, másrészt pedig ha a többiekkel elfogadtatják, hogy tudomásul veszik ezt az ajándékozást, a megajándékozottal szemben nem lépnek fel követeléssel” – magyarázta Tóth Ádám.

Persze ajándék és ajándék között is lehet különbség, mert egy virágcsokor és egy helikopter között nagy értékkülönbség van. Ezzel kapcsolatban rámutatott, ilyen esetekben azért főként hétköznapi tárgyakra kell gondolni, nagyobb értéknél már bejönnek a köteles részre vonatkozó kérdések.

A vállalkozások öröklésének területére visszatérve összefoglalóan elmondta,

a rendszerváltás generációja, tehát az 1980-as évek végén GMK-ban kezdő vállalkozói réteg már évek óta készül a generációváltásra,

nagyon sok helyen ez már végbe is ment, tudatosan és tervezetten pont azért, mert látták azokat, akik nem terveztek vagy szerencsétlen módon hirtelen halál következett be.

„Az örökségtervezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy már a halálomra készülök, de azt igen, hogy ha bármikor bekövetkezik a halálom, akkor nem fogja készületlenül érni azt a vagyoni tömeget, amit felhalmoztam az életemben, hanem világosan rendelkeztem arról, hogy milyen vagyontárgyat ki hogyan örököljön, és ha egy működő cégről van szó, akkor gondoskodjam arról is, hogy ennek a cégnek a jogutódlása miképpen következzék be” – jegyezte meg Tóth Ádám.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.