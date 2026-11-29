Felhívták a figyelmet arra, hogy a helyi és helyközi autóbuszok is terelt útvonalon közlekednek, kimaradnak a Hajóállomás és a Zákonyi sétány megállók.

Az autóbuszokra a Széchenyi téren kialakított ideiglenes megállóban lehet felszállni.

Jelezték, hogy a Honvéd és a Széchenyi utcában a mélygarázsok megközelítése a lezárás alatt is biztosított lesz. A közleményben azt írták:

a jégpálya a tervek szerint december 12-én nyílik meg.

Közben Siófokon jégtánc- és műkorcsolya-bemutatóval indult a korcsolyaszezon a siófoki Nagystrandon. A déli parton elsőként a siófoki műjégpálya nyitott meg, ahol idén új csőrendszer gondoskodik a jobb minőségű jégről, a nyitónapon pedig egész nap ingyenes volt a korcsolyázás – számolt be a sonline.hu.