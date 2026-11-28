Az ellenzéki párt szombati közleményében azt írta, "újabb sokkoló fejleményekre" derült fény a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében: az utasok már hónapokkal ezelőtt szóvá tették, hogy nem nyílik megfelelően minden ajtó a Mezőkövesden is megálló Intercity vonatokon. A súlyos veszélyről szóló bejelentéseket senki nem vette komolyan, sem a MÁV, sem a hatóságok, sem a minisztérium, és maga Vitézy Dávid miniszter sem - tették hozzá.

A Fidesz szerint nem tettek semmit, nem foglalkoztak az utasok bejelentéseivel, semmilyen intézkedés nem történt. "Megdöbbentő felelőtlenség, aminek tragédia lett a vége" - fogalmaztak a közleményben.

Úgy vélték, végleg megbukott Vitézy Dávidék magyarázkodása arról, hogy az áldozat a hibás. A Fidesz szerint a vasutat felügyelő miniszter "nem bújhat el hazugságokkal és az áldozathibáztatással a felelőssége elől", hanem le kell mondania.