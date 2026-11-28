Egy hét alatt két nagy nemzetközi hitelminősítő is javította Magyarország kilátásait – emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felidézte, hogy a múlt heti Moody’s döntés után most az S&P is negatívról stabilra javította Magyarország hitelminősítési kilátását, és megerősítette az ország befektetésre ajánlott besorolását. A hitelminősítő az intézményi reformokat, a költségvetési fegyelem erősítését és az uniós források felszabadítását emelte ki, valamint arra számít, hogy az uniós források és az export bővülése is segíti a gazdaság növekedését, amely 2027-ben elérheti a 2,5 százalékot.

A Pénzügyminisztérium egyeztet az Európai Bizottsággal, hogy Magyarország fiskális pályája tükrözze gazdasága sajátosságait. A minisztérium arra reagált, hogy a Bizottság még a hét elején Magyarországgal és Bulgáriával szembeni túlzottdeficit-eljárás szigorítását javasolta. A tárca válasza szerint a bizottság döntése a nehéz költségvetési örökség következménye, mivel a Fidesz kormány megalapozatlan költségvetéseket készített és fogadott el 2025-ben és 26-ban.

Rétvári Bencét választották a Kereszténydemokrata Néppárt elnökévé a párt országos tisztújító választmányán. Semjén Zsolt 23 év után adta át a párt irányítását a generációváltás jegyében. Az új elnök célként jelölte meg, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete hangsúlyosabbá váljon, és az online térben minél több emberhez jusson el a véleményük.

Nincs arra utaló jel, hogy az ajtók visszatérő hibája okozta volna a halálesettel végződő mezőkövesdi vonatbalesetet – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, számos információ jelent meg a baleset körülményeiről, de a részinformációk alapján nem szabad következtetéseket levonni, amíg több vizsgálat folyamatban van. Kitért arra is, hogy mielőtt a szerelvény elhagyta a Keleti pályaudvart, majd később Miskolcon is a kollégái elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat, amelyek nem tártak fel műszaki meghibásodást. Az ügyben a Fidesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonnali lemondását követeli,

Két feljelentés is született a kulturális államtitkárság által kiosztott támogatások miatt. Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint Tényi István beadványában a kedvezményezettek listája, a szakmai javaslatok, a támogatási szerződések és a kifizetési iratok beszerzését kéri. Tényi István hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, míg Filep Dávid influenszer a Központi Nyomozó Főügyészségen nyújtott be indítványt. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium továbbra sem hozta nyilvánosságra, kik és milyen alapon kapták a támogatást.

Januártól megszüntetné a Nemzeti Pedagógus Kart a kormány – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a héten benyújtott oktatási törvénycsomag kapcsán. A tárcavezető egy több mint 33 ezer ember bevonásával készült felmérésre hivatkozva elmondta: a válaszadók csaknem 85 százaléka soha nem kapott segítséget vagy szakmai támogatást a szervezettől, több mint 42 százalékuk szerint pedig a kar nem képviselte megfelelően a szakma véleményét a döntéshozatalban. A szervezet 2015 óta mintegy 1,2 milliárd forint állami támogatásban részesült.

Mesterséges intelligencia alapképzés indulhat a Debreceni Egyetemen, miután a tudományos és technológiai miniszter aláírta a szaklétesítéshez szükséges minisztériumi támogató nyilatkozatot. Tanács Zoltán a közösségi oldalán hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia a jövő egyik meghatározó technológiai területe, ezért kiemelten fontos a megfelelő szakember-utánpótlás biztosítása. Magyarországon jelenleg több egyetemen is elérhető mesterséges intelligencia mesterszak, önálló alapképzés azonban még nincs.

Fontos lépésnek nevezte a horvát külügyminiszter, hogy Montenegró kárpótlást fizet a délszláv háborúk idején a morinji fogolytáborban fogva tartott horvát állampolgároknak. Gordan Grlic Radman szerint a 18 millió eurós összegnél fontosabb, hogy Montenegró elismerte a történteket. A tárcavezető elismerően szólt a montenegrói kormány döntéséről, mert szerinte az fontos erkölcsi elégtétel az egykori foglyoknak.

Tiranában újabb összecsapások törtek ki az albán rendőrség és a tüntetők között. A megmozduláson több ezren követelték Edi Rama miniszterelnök lemondását. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat is bevetett, hogy visszaszorítsa az utcai kamerákat szétverni és a kormányzati épületek ablakait betörni próbáló tüntetőket.

Alkalmi együttműködésről döntött a BSW német radikális baloldali párt az AfD-vel. Nagy többséggel támogatták a drezdai kongresszus résztvevői azt a javaslatot is, ami kizárja koalíciós szerződés megkötését az AfD-vel. Az Alternatíva Németországnak szeptember elején az élen végzett a szász-anhalti regionális választásokon.

Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi segélyszervezet két munkatársa vesztette életét egy izraeli támadásban a Gázai övezetben. A szervezet közlése szerint a két férfit egy megjelölt klinika elleni célzott támadásban ölték meg. A történteket az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója is elítélte. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy a két férfi a Hamász terrorszervezet tagja volt.