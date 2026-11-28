57 éves korában meghalt Dániel Péter ügyvéd és politikai aktivista – írta meg a 444 nyomán a 24.hu a magyar zsidósággal és Izraellel foglalkozó Kidma közlésére hivatkozva.

Dániel Péter Gyurcsány Ferenc és a korai Demokratikus Koalíció támogatójaként vált szélesebb körben ismertté. Aktivistaként 2010 után rendszeresen szervezett a Fidesz-kormány ellen irányuló figyelemfelkeltő akciókat, emellett nyílt levelekkel is gyakran jelentkezett a sajtóban.

Nevéhez fűződik több nagy visszhangot kiváltó ügy is: 2012-ben festékkel öntött le egy Horthy Miklóst ábrázoló szobrot Kerekiben, és ugyanebben az évben első fokon kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából. Egy évvel később, 2013-ban Izraelbe költözött – döntését azzal indokolta, hogy Magyarországon politikai üldöztetés éri –, és a következő években onnan kommentálta a hazai közélet eseményeit.

2017-ben édesanyja betegsége miatt rövid időre visszatért Magyarországra, amikor a rendőrök előállították és gyanúsítottként hallgatták ki egy korábbi rágalmazási ügy miatt, amelyben távollétében közmunkára ítélték.

Az eljárás alapja Wittner Mária korábbi fideszes országgyűlési képviselő 2011-es feljelentése volt, amelyet Dániel Péter róla írt sértő kijelentései miatt tett. Az ügyvédet a 2017-es kihallgatása után néhány órával szabadon engedték.