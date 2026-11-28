A tatai Öreg-tó a vadludak kiemelkedő jelentőségű vonuló- és telelőhelye. A többségük Nyugat-Szibériából érkezik Magyarországra. A nagyobb csapatok szeptember végétől jelennek meg, a tóra pedig jellemzően október végén, november elején költöznek be, amikor a vízállás a legkedvezőbb számukra. 15-17 ezer fölötti a példányszámuk, a csúcsmennyiség eddig 43 ezer volt ebben a szezonban – mondta el Csonka Péter a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei csoportjának vezetője, a tatai Vadlúd Sokadalom főszervezője az InfoRádióban.

Hogy meddig maradnak ezek a ludak, az időjárás, illetve az ember zavaró hatásai is befolyásolják. Ha lefagy a tó, tehát nincsen alkalmas nyugodt vízfelület, akkor elhagyják a Kárpát-medencét, így a tatai Öreg-tavat is a madarak, mennek tovább Hollandia, Németország irányába, és ott tartózkodnak, majd ha újra enyhül, akkor visszajönnek – tette hozzá.

A vadludakat többféle módszerrel is megjelölik a kutatók és a természetvédelmi szakemberek. A színes nyakgyűrűs jelölés volt az első lépés, onnantól kezdve akár napi információkat is tudtunk nyerni a vadludak tartózkodási helyéről – folytatta a szakértő. Ezek egyedi jelölések, tehát onnantól kezdve lehetett tudni, melyik madár hol mozog, de ezeket le kell olvasni nagy teljesítményű teleszkóppal, tehát megfelelő szem és optika is kell hozzá. Most már akár több tucat színes gyűrűs leolvasásra is mód nyílik akár a tatai Öreg-tavon vagy a környező vizeken, táplálkozó területeken. De amivel végképp tágra nyílt a természetvédelem és a madártani kutatások palettája, az a műholdas nyomkövető eszközök felhelyezése a madarakra – tette hozzá.

Csonka Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a tatai Öreg-tó egykor a vetési lúdról, mai nevén tundralúdról volt híres, 30-40 évvel ezelőtt még több tízezer példány fordult itt elő. Ez volt a domináns lúdfaj ebben a régióban, erről vált híressé a tatai Öreg-tó. 30-40 ezer példány vonult a csúcsnapon, vagy akár telelt is át a területen. Most oda jutottunk, hogy ma reggel például mindössze hat példány tartózkodott az Öreg-tavon, tehát

az elmúlt 20-25 évben ez a lúdfaj teljesen kikopott a Kárpát-medencéből, néhány tucat, esetleg 100-150 példány van egyszerre jelen teljes Magyarország területén az összes vizes élőhelyet figyelembe véve. Ennek oka a klímaváltozás,

az állománycsökkenés a tajgán, tundrán. Ezek a fajok már nem választják telelő- és vonulóhelyül a Kárpát-medencét, hanem elkerülik a Kárpátoktól északra a mi területünket, és Németország, Lengyelország területén van a vonulási és telelőterületük. A madarak fennmaradásához elengedhetetlen a megfelelő állapotú vizes élőhely, a zavartalan éjszakázóhelyek és a megfelelő táplálkozóhelyek - vélekedett a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa. Csonka Péter szerint a fényszennyezés, a tűzijátékok, valamint az élőhelyek feldarabolása komoly veszélyt jelent a vonuló vízimadarak számára.

A cikk Rozgonyi Ádám összeállítása alapján készült.