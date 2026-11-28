Közérdekűadat-igénylés révén nyilvánosságra került dokumentumok szerint Rákay Philip 2021. szeptember 30-án, este hat óra után három perccel küldött elektronikus levelet Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter személyes minisztériumi címére, amelyben diplomata-útlevelet kért – írta a Telex nyomán a hvg.hu.

A producer kérelmében üzleti utazásaira,

a koronavírus miatti korlátozásokra,

valamint arra hivatkozott, hogy külföldi befektetések ösztönzésével és határon túli ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó tevékenysége nemzetgazdasági érdeknek minősül.

Szijjártó Péter saját miniszteri jogkörében azonnal engedélyezte az iratot, amely már másnaptól, 2021. október 1-jétől érvényes volt. Rákay 2022 végén változatlan indoklással – ismét a járványügyi szigorításokat említve, noha azokat addigra szinte mindenhol feloldották – kérte a hosszabbítást, amelyet az akkori miniszter ismét jóváhagyott, ezúttal négy évre, 2026. november 30-ig.

Az okmányt végül az új külügyminiszter, Orbán Anita idén júniusban külön határozatban nyilvánította érvénytelenné, kötelezve Rákay Philipet, hogy 15 napon belül adja le azt a tárcánál. A Külügyminisztérium átfogó felülvizsgálata során az előző kormány által kiadott 1322 diplomata-útlevél közül összesen 943 visszavonását kezdeményezte, köztük Dzsudzsák Balázs volt válogatott labdarúgóét is.