A Tisza-kormány első féléves gazdaságpolitikai tevékenységét, a költségvetés helyzetét és a jövő évi kilátásokat elemezte Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az mfor.hu Klasszis Klub Live című interaktív élő műsorában, ahol Csabai Károly főszerkesztővel beszélgetett.

Az akadémikus a műsorban rámutatott, hogy a friss makrogazdasági adatok – különösen a harmadik negyedévben két számjeggyel visszaeső beruházások – egyelőre még nem utalnak gazdasági fordulatra.

Megítélése szerint a kormány által a jövő évre tervezett 2,4 százalékos GDP-növekedés ambiciózus célnak számít, a tervezett vagyonadó kapcsán pedig kijelentette:

kétségesnek tartja, hogy abból valóban be lehet szedni az évi 200 milliárd forintos összeget.

A beszélgetés során Csaba László kitért a korábbi választási ígéretek ellenére egyelőre fenntartott ágazati különadókra, emellett sürgette az intézményi reformok megindítását, köztük a nyugdíjrendszer átalakítását, és beszélt a hazai euróbevezetés kérdéséről is.

Nézői kérdésekre válaszolva elemezte, hogy a tehetős magyar rétegek új beruházásokkal és befektetésekkel mennyiben járulhatnak hozzá a gazdaság növekedési pályára állításához, ismertette, milyen erőforrások fejlesztésére lenne szükség a tartós gazdasági felzárkózáshoz, a műsor végén pedig a minimálbér emelésével kapcsolatban is megfogalmazott egy markáns álláspontot.