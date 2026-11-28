A KKP Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottsága és az Állami Felügyeleti Bizottság közleménye szerint Caj tisztségével visszaélve mások érdekében járt közben filmek és televíziós produkciók engedélyezése és értékesítése, hirdetési jogok megszerzése, valamint turisztikai beruházások megvalósítása során. A gyanú szerint ezért cserébe jelentős értékben fogadott el pénzt és más vagyontárgyakat.

Caj korábban a KKP Központi Bizottsága propagandaosztályának helyettes vezetője is volt. A közlemény szerint akadályozta a párt belső vizsgálatát, megszegte az ajándékok elfogadására vonatkozó szabályokat, és munkatársak felvételekor másokat jogtalan előnyhöz juttatott.

A pártvezetés jóváhagyásával hozott döntés értelmében megvonják a volt tisztségviselőnek járó juttatásokat, és elkobozzák a szabálytalanul szerzett javait.

Hszi Csin-ping kínai elnök 2012-es pártfőtitkárrá választása óta kiemelt feladatként kezeli a korrupció elleni küzdelmet. A kínai hatóságok adatai szerint azóta 8,1 millió ügyben indult eljárás, és 7,9 millió embert vontak felelősségre korrupciós ügyek és fegyelmi vétségek miatt. Az érintettek között 963, közvetlenül a párt központi vezetésének irányítása alá tartozó magas rangú tisztségviselő volt.