A tájékoztatás szerint a helikopter a térségben végrehajtott járőrözés közben zuhant le. A túlélő a pilóta, akit egy limai kórházba vittek, állapotáról azonban nem adtak tájékoztatást.

A szerencsétlenség az Apurimac a Mantaro- folyó találkozásánál, Peru legnagyobb kokaintermesztő régiójában történt, ahol drogkereskedők is tevékenykednek - emlékeztetett az AFP francia hírügynökség.

A területen húzta meg magát a Fényes Ösvény lázadószervezet maradéka is.

A szerencsétlenség okát a tárca nem közölte, az ügyben vizsgálat indult.

Fotónk illusztráció, egy magyar MI-17-es látható rajta.