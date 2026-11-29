Bevezeti a szülői felügyeleti funkcióit az X, amelyekkel a 13 és 17 év közötti tinédzserek szülei szabályozhatják, hogy a gyerekeik hogyan használják a platformot – írja a Gizmodo híradása nyomán a Telex.

A platform biztonságért felelős részlege szerint a szülők számos lehetőséget kapnak majd arra, hogy felügyeljék a gyerekeik tevékenységét a közösségi oldalon.

A szülők azt is megnézhetik például, hogy csemetéjük mennyi időt tölt a platformon, beállíthatnak napi használati korlátokat, jóváhagyhatják az új követőket, korlátozhatják, hogy kik küldhetnek közvetlen üzenetet a profiloknak, illetve láthatják, hogy milyen fiókokkal beszélgetett a gyerekük privát üzenetben.

Az új eszközök lehetővé teszik a szülőknek, hogy bizonyos határokat szabjanak, de nem biztosítanak teljes hozzáférést a gyerek fiókjához. Nem olvashatnak el például privát üzeneteket, és nem posztolhatnak a nevükben. Magához a fiókhoz sem férhetnek hozzá közvetlenül.

A vállalat azt is hozzátette, hogy a tinédzserek fiókjai automatikusan „védett módba” lesznek átállítva. Azt, hogy ez mit takar, egyelőre nem részletezték, annyit elárultak, hogy ez a beállítás korlátozza az érzékeny tartalmak megjelenítését, és letiltja a célzott hirdetéseket ezeknél a felhasználóknál. A funkciók automatikusan kikapcsolnak majd, ha a tinédzser felnőtté válik.