A kormányzattal szimpatizáló körökből is komoly kritikák érik Nagy Ervin kulturális államtitkárt, miután időszűkére hivatkozva nyílt pályáztatás nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi kulturális támogatás elosztásáról.

Cserhalmi György a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas színművész a Blikknek nyilatkozva

hatalmas bakinak nevezte a történteket.

A művész – aki már szeptemberben is élesen bírálta az államtitkárt a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának összetétele miatt – most úgy fogalmazott: hárommilliárd forinttól már van, akinek elgurul az agya, és súlyos hibának tartja, hogy nem lehet tudni, pontosan ki és mire kapta a támogatást.

Hozzátette, hogy az ügy tisztázása érdekében nyilvánosságra kell hozni a döntések részleteit, ő maga pedig a közeljövőben nem kíván foglalkozni az államtitkárral.

Hasonlóan éles hangvételű bejegyzésben bírálta az eljárást a kormányszimpatizáns közéleti influenszer, a csak a Facebookon 165 ezer követővel rendelkező MaydayHungary is. Bejegyzésében

elfogadhatatlannak nevezte az időhiányra vonatkozó érvelést,

és rámutatott, hogy a közpénzek átlátható felhasználása alapkövetelmény egy olyan kormánytól, amely éppen a korábbi gyakorlat leváltására kapott felhatalmazást.

Kifogásolta, hogy nem ismert sem a döntéshozatalban részt vevő szakmai bizottság összetétele, sem az elbírálás szempontjai, ami szerinte a támogatott független művészek hitelességének is árt; bár üdvözölte Tarr Zoltán bejelentését a kifizetések előtti felülvizsgálatról, hangsúlyozta, hogy érdemi tájékoztatásra van szükség.

Amint arról korábban beszámoltunk, a botrány közepette az államtitkár külföldön lépett színpadra: Nagy Ervin és felesége, Borbély Alexandra szombaton a zürichi Volkshausban tartott közös életrajzi előadást, miközben idehaza a támogatások elosztása miatt hűtlen kezelés gyanújával feljelentés is született az ügyben.