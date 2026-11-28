Közösségi oldalán köszönte meg Semjén Zsolt munkáját és sok sikert kívánt az új pártelnöknek, Rétvári Bencének Orbán Viktor. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szombati országos választmányi ülésén az egyetlen jelöltként induló Rétvári Bencét választották meg a párt új vezetőjének, aki az ellenzéki szerepkörhöz igazodó, karakteresebb és az online térben is aktívabb politizálást ígért, míg

leköszönő elődje a létrehozott szenior tanács elnökeként folytatja.

Közösségi oldalán közzétett rövid üzenetben reagált a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szombati tisztújítására Orbán Viktor. A Fidesz elnöke bejegyzésében így fogalmazott: „Új elnököt választott a KDNP. Mindent köszönünk, Zsolt! Hajrá, Bence! Soli Deo gloria!”

A KDNP szombati országos választmányi ülésén a küldöttek egyetlen jelöltként választották meg elnöknek Rétvári Bencét, aki Semjén Zsoltot váltja a tisztségben. A párt alapszabályát is módosították: létrehozták a szenior tanácsot, amelynek elnöke a leköszönő pártvezető, Semjén Zsolt lett, tagjai közé pedig Surján Lászlót, Harrach Pétert és Latorcai Jánost választották meg.

Megválasztását követően Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy az elnökséget szolgálatnak tekinti, és célja, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete határozottabbá és hangsúlyosabbá váljon. Úgy fogalmazott, hogy a kereszténydemokratáknak a természetes családmodell, az emberi élet méltósága és a keresztény értékek védelmében kell megvívniuk a politikai csatákat a Tisza Párt által képviselt politikával szemben, miközben kerülniük kell a személyeskedő stílust.