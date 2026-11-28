A Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetésben a labdarúgó sportkarrierje mellett a hazai és nemzetközi közéleti, valamint futballpolitikai kérdések is terítékre kerültek. Az index.hu foglalta össze a kétórás interjút.

A játékos felidézte Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi berlini látogatását, amely nagy visszhangot váltott ki az Union Berlin baloldali, alternatív hagyományokkal rendelkező szurkolói körében. Schäfer András elmondta, hogy a klubon keresztül jelezték neki, valaki érkezik hozzá „a nagykövetségről”, és csak később derült ki, hogy a kormányfőről van szó. Bár a klub politikai hagyományai eltérnek Orbánétól,

az egyesület vezetése azt tanácsolta neki, ne mondja le a találkozót,

mert megtiszteltetés, ha egy ország miniszterelnöke kíváncsi a játékosára.

Schäfer hozzátette, hogy pártállástól függetlenül megtisztelőnek tartotta a megkeresést, ám utólag belátta: jobb lett volna, ha nem készül videó a találkozóról, ami miatt sok kritikát kapott. A beszélgetésről úgy nyilatkozott, hogy Orbán szenvedélyes futballrajongóként szakmai észrevételt is tett az angolok elleni hazai mérkőzés egyik helyzetére, ugyanakkor a modern futballhoz a középpályás szerint már kevésbé ért. A válogatott és a politika viszonyáról szólva elmondta: amióta a nemzeti csapatban játszik, a volt kormányfő mindössze egyszer, az Anglia ellen 4–0-ra megnyert mérkőzés után járt az öltözőben, és „röhejes városi legendának” nevezte, hogy beleszólt volna Marco Rossi szövetségi kapitány munkájába.

Véleményszabadság és a szivárványos zászló ügye

A középpályás bírálta a magyarországi közbeszéd állapotát, amely szerinte kizárólag az orbánista–antiorbánista megosztottság mentén működik, és nem hagy teret az árnyalt köztes álláspontoknak. Meglátása szerint ugyanakkor Németországban is két éles tábor létezik: aki eltér az elfogadott véleménytől, azt azonnal elítélik, ezért a futballisták többsége inkább hallgat.

Ennek kapcsán említette egy volt csapattársa esetét, aki feszült állapotban, durva szavakkal tagadta meg egy szivárványos zászló aláírását, amiért előbb felfüggesztették, majd elküldték a csapatától. Schäfer András álláspontja szerint a játékosnak joga volt megtagadni az aláírást; bár a megfogalmazást hibásnak tartotta, a büntetést aránytalannak nevezte, és jelezte, hogy nem tartja homofóbnak az érintettet.

Gulácsi Péter korábbi, a szivárványcsaládok melletti nyilvános kiállását bátor lépésnek nevezte, amely azonban támadási felületet adott másoknak. Hozzátette, a nagy számok törvénye alapján biztosan volt már meleg csapattársa, ám ez az öltözőkben továbbra is nehezen kezelhető, kényes téma.

Stadionépítések, tao és a hazai futball helyzete

A hazai sportfinanszírozást értékelve a játékos kiemelte, hogy piaci alapon nem épültek volna stadionok Magyarországon, és

az olyan létesítményeknek, mint a teltházas válogatott meccseknek vagy nemzetközi döntőknek otthont adó Puskás Aréna, van eredménye.

Ugyanakkor egyetértett azzal, hogy nem minden alsóbb osztályú klubnak van szüksége modern stadionra, mert a hagyomány nem ezen múlik.

A tao-rendszer kivezetésével és a közvetlen minisztériumi finanszírozásra való átállással kapcsolatban borúlátóan nyilatkozott, megjegyezve, hogy sok magyar klub csődbe mehet, ám szerinte politikai hátszél nélkül is lehet futballt működtetni.

A jövőben elsősorban a játékos- és az edzőképzés fejlesztését várná az új kabinettől, mivel jelenleg – a Ferencvárost irányító Borbély Balázst leszámítva – nincs magyar szakvezető az európai kupaporondon vagy a topligákban.