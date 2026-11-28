Rétvári Bence az egyetlen jelölt volt a pártvezetői posztra, a KDNP ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba maradt, az országos választmány elnöke Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, míg pártügyésszé ismét Vejkey Imrét választották a küldöttek.

A párt alelnökévé választották Hölvényi Györgyöt, Halmay Gábort, Molnár Pétert, Korbeák Györgyöt, Bálint Józsefet és Juhász Hajnalkát.

Rétvári Bence megválasztását követően elmondta: igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget. Elnöknek lenni nem hatalom, hanem szolgálat, a tisztség nem jutalom, hanem feladat - fogalmazott.

Kiemelte: mindig lesz helye a kereszténydemokráciának a politikai életben, mert azt képviselik, ami az emberek lelkébe van beleírva, "ezért voltunk, vagyunk és maradunk". A KDNP történelmi párt, nem egy múló divatirányzat, túlélt minden külső és belső csapást, részesei voltak a második világháború utáni rövid demokratikus időszaknak, a rendszerváltásnak, a polgári Magyarország megalapozásának és 2010 után a szuverén Magyarország megteremtésének.

Rámutatott: a kereszténydemokrácia számára azt jelenti, hogy van egy mérce, van egy léc és ha leverik, akkor nem megtagadják a mércét, nem eltávolítják a lécet, hanem visszarakják és megpróbálják legközelebb nem leverni.

"A KDNP a Tisza áradása idején Noé bárkája,

ahol a normalitás és a józan ész túléli a gyűlölet, a bosszú, az irigység és a féktelen rombolás időszakát" - tette hozzá, kiemelve: történelmi esély előtt állnak és rajtuk múlik, megragadják-e ezt az esélyt.

Kiemelte: milliók adták rájuk még egy elveszített választáson is a voksukat, ezeknek az embereknek a bizalma kell, hogy vezesse őket. A kereszténydemokratáknak sokszor járt a történelemben már meghurcoltatás, de ahogy az elődöket, úgy őket sem riaszthatja vissza ez. Ugyanakkor fontos, hogy soha ne vegyék át azt "az alpári személyeskedő, gyűlölködhető, bántalmazó stílust", amit a parlamentben Magyar Péter képvisel.

Célként jelölte meg, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete határozottabbá és hangsúlyosabbá váljon és egyúttal azt ígérte: megőrzik Semjén Zsolt örökségét. Láthatóbbá kell válni, bátrabban el kell tudni mondani a véleményüket karcos kérdésekben is, el kell jutniuk az online térben minél több emberhez - mondta, kiemelve: több olyan karakteres keresztényre, közszereplőre van szükség, akinek a netes tartalmai maguktól eljutnak nagyon sok emberhez. Új formában kell megjelennünk az emberek között - hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy a Tisza egy tipikusan baloldali, liberális programot valósít meg. "Veszélyben vannak az értékeink, veszélyben vannak a vívmányaink. Meg kell erősödnünk, hogy azután megerősíthessük azokat, akik számítanak ránk. Meg kell védenünk a természetes családmodellt, a biológia törvényszerűségeit, az emberi élet méltóságát, az iskoláinkat, a közösségeinket, a keresztény értékeket" - sorolta. Készen kell állni arra, hogy felkészülten és határozottan vívják meg a politikai csatákat. Azt is látni kell, hogy ez nem csak egy politikai csata, ezek nem pusztán szakpolitikai viták, ezek a civilizációnk alapjainak a megvédéséről szólnak.

Kiemelte: a kereszténydemokráciának nem a leghangosabb, hanem a legtisztább kell, hogy legyen a hangja. A kereszténydemokrácia nem egy szó egy plakáton, hanem egy tett a hétköznapokban. Rétvári Bence megerősítette: a frakcióvezetést a jövő év elején átadja.

Semjén Zsolt, a KDNP leköszönő elnöke arról beszélt, hogy egy választási vereség után helyes a generációváltás. A ciklus felében mindenképpen átadta volna a párt vezetését, a folyamatnak a vereség egyfajta katalizátora volt - jelezte. A generációváltás azért lehetséges, mert tucatnyi olyan fiatal politikust sikerült felépíteni, aki át tudja venni a 82 éves párt irányítását. Kormányon technokraták és szakpolitikusok kellenek, ellenzékben debattőr képességű emberek, akik az élet minden kérdésére képesek azonnal válaszolni - összegzett.

Kiemelte: a KDNP, amely megmaradt a történelem viharaiban, közjogi súllyal bír és kész arra, hogy az ország sorsát alakítsa. A harmadik legnagyobb országgyűlési frakcióval rendelkezik a párt, van európai parlamenti képviselete, és anyagi helyzete teljesen rendezett.

Semjén Zsolt a KDNP előtt álló feladatok közül a pártépítést emelte ki. A KDNP-nek ellenzékben mozgalmi pártként kell működnie - hangsúlyozta, kiemelve: arról az útról, hogy a KDNP világnézeti párt, nem szabad letérni.

Aláhúzta: nemzetpolitikai- és egyházi ügyekben nem tud más párt határozottabb és hitelesebb üzenetet közvetíteni. Ugyanakkor nem szabad arról sem lemondani, hogy a társadalom minden csoportjához üzenetet közvetítsenek - emelte ki.

A KDNP sajátos szerepe mellett meg kell találni az összhangot a jobboldal győzelme érdekében. Az a cél, hogy győztes jobboldallal együtt kormányozzanak.

Kiemelte: az önálló KDNP-arcél nem lehet Orbán Viktor és Fidesz-ellenes, a saját, önálló értékekből kell építkezni - hangsúlyozta, kiemelve: minden eszközük megvan arra, hogy 2030-ra győztes párt legyenek.

Megismételte,

ha tisztán listás választás lesz, akkor érdemes önállóan elindulni,

ha egyéni és listás választás van, akkor a mostani konstrukció a járható út. Ha eltolják az egyéni választókerületek felé, akkor a magánvéleménye szerint az egész jobboldalnak együtt kell elindulnia. A KDNP-nek készen kell állnia minden verzióra - rögzítette.

A választmány módosította az alapszabályt, létrehozták a szenior tanácsot, amelynek elnöke Semjén Zsolt lett, tagjai közé választották Surján Lászlót, Harrach Pétert, Latorcai Jánost. Semjén Zsolt azt ígérte, ahogy eddig, mindig szolgálni fogja a KDNP-t.