A megmozdulás a kormányellenes tüntetések hosszú sorának legújabb epizódja volt. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be, hogy visszaszorítsa a köveket dobáló, illetve botokkal az utcai kamerákat szétverni és a kormányzati épületek ablakait betörni próbáló tüntetőket.

Tirana, 2026. november 7. Vízágyúval oszlatja a rendõrség az újabb kormányellenes megmozdulást Tiranában 2026. november 7-én. Az albán fõvárosban október közepén kezdõdtek tiltakozóakciók a növekvõ oktatási költségek, a romló egyetemi körülmények, valamint az Edi Rama miniszterelnök kormányát érintõ korrupciós vádak miatt. MTI/AP/Hameraldi Agolli

Albánia különböző részeiről és külföldről is érkeztek emberek a fővárosba a demonstrációra, amely egybeesett az ország függetlensége kikiáltásának 114. évfordulójával. Ezt a napot rendszerint országos ünnepségekkel és munkaszüneti nappal ünneplik meg.

A rendőrség a fővárosba vezető főutak mentén is felvonult, és ellenőrizte a járműveket.

"Kifejezetten a tüntetés miatt utaztam ide, azért, mert már túl régóta szenvedünk.

Szétszóródtunk Európában és a világ minden táján, és ez szinte olyan, mintha állam nélküli állampolgárok volnánk. Olyanok vagyunk, mint a hontalanok" - mondta az AP-nek a 33 éves Arian Lleshi, aki Nagy-Britanniából utazott Tiranába.

Tirana, 2026. november 7. Tûzijáték robban rendõrségi jármûveknél egy újabb kormányellenes megmozduláson Tiranában 2026. november 7-én. Az albán fõvárosban október közepén kezdõdtek tiltakozóakciók a növekvõ oktatási költségek, a romló egyetemi körülmények, valamint az Edi Rama miniszterelnök kormányát érintõ korrupciós vádak miatt. MTI/AP/Hameraldi Agolli

Szerinte azok a politikai pártok, amelyek az 1990-es évek eleje óta még mindig jelen vannak Albániában, már senkit nem képviselnek. "Át kell adniuk a helyüket az értelmiség új generációjának és azoknak, akik jobban érdekeltek az ország jövőjében" - tette hozzá.