Lemondott tisztségéről és képviselői mandátumáról is Dunai Péter, a Baranya vármegyei közgyűlés fideszes alelnöke. A helyi választási bizottság november 20-i határozatából derült ki, hogy a politikus már egy hónappal korábban jelezte távozási szándékát, mandátuma pedig november 3-án szűnt meg – írja a telex.hu.

A döntés okairól Dunai Péter egyelőre nem nyilatkozott a sajtónak,

sőt a képviselőtársak egy része is csak a napokban szerzett tudomást a hetekkel ezelőtti lemondásról.

Mivel a vármegyei közgyűlések tagjait listás szavazással választják meg, időközi választást nem kell kiírni, a megüresedett helyet a jelölőszervezet töltheti be.

A Fidesz–KDNP döntése értelmében Fazekas Róbert veszi át a mandátumot, aki korábban már betöltötte a közgyűlés alelnöki posztját, a 2024-es önkormányzati választáson azonban a lista 16. helyéről nem jutott be a testületbe.

Az áprilisi országgyűlési választások óta ez már a második jelentős személycsere a baranyai testület élén. Nyáron a közgyűlés akkori fideszes elnöke, Őri László mondott le, az ő helyét pedig a parlamenti mandátumát áprilisban elveszítő Nagy Csaba vette át, akit a júliusi ülésen a közgyűlés új elnökévé is megválasztottak.