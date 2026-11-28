Nem könnyű megérteni, milyen új dimenziót jelent a kvantumszámítógép az ember számára, de Gali Ádám, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos igazgatója kísérletet tett rá az InfoRádió megkeresésére.

„A kvantumszámítógépek várhatóan olyan feladatokat fognak megoldani, amelyeket optimalizációs feladatoknak nevezünk. Például a Kvantuminformatika Nemzeti Laborban voltak olyan munkatársaink, akik azzal foglalkoztak,

hogyan lehet a vasúthálózati menetrendet optimalizálni abban az esetben, ha például egy vonat kiesik; hogyan kell átrendezni a járatokat annak érdekében, hogy lehető legkisebb késéssel járjon.

Úgy tűnik, hogy ez a feladat bár kimondani egyszerű, de matematikailag nagyon nehéz. Ehhez tud hozzájárulni egy kvantumszimulátor vagy egy kvantumszámítógép. Ezt a feladatot elég gyorsan el tudjuk végezni ahhoz, hogy időben életbe lehessen léptetni az új eljárást, ami ahhoz kell, hogy a vonatok minél kisebb késéssel menjenek” – rögzítette Gali Ádám.

A kvantumszámítógép tehát mint felhő lenne használható, amelyben vannak olyan speciális szolgáltatások, melyek által gyorsabban tudunk bizonyos feladatokat megoldani; de lehet, hogy ezek nem olyan feladatok lesznek, amit a mindennapi felhasználó használ, nem a szövegszerkesztés, a számolás lesz tőle egyszerűbb, hanem

összetett feladatok lesznek egyszerűbben elvégezhetők, olyan szintűek, amelyeken túl az életminőségünk javul majd, illetve például nagyvállalati szolgáltatások.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, a BME és az ELTE együttműködésében elért eredmények közül kiemelte a kvantumtechnológia területét, ennek is három részterületét:

kvantum-számítástechnika kvantumkommunikáció kvantummetrológia/kvantumszenzorika.

KVANTUM-SZÁMÍTÁSTECHNIKA A kvantumszámítástechnikában Magyarországon vannak olyan kutatók, akik kifejlesztettek olyan algoritmusokat, amelyeknek a segítségével lehet tesztelni, hogy a most hozzáférhető kvantumszámítógépek mennyire jól működnek, ami azért fontos, mert most még csak abban a korszakban járunk a területen, mint a hagyományos számítógépek a '60-as, '70-es években; ezért nagyon fontos olyan algoritmusokat találni, ahol össze lehet hasonlítani ezeket a kvantumszámítógépeket, azoknak a működési módját, és akkor le lehet tesztelni, hogy melyik irányban érdemes továbbfejleszteni (ELTE, Wigner).

KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ Ha a kvantumszámítógépek nagyon jól fognak működni, akkor az problémát okozhat a kommunikációban, annak a titkosításában. Emiatt próbálnak olyan új titkosítási eljárásokat találni, amelyek még a klasszikus gépeken futnak, de a kvantumos világban is védelmet nyújtanak. Ilyen típusú fejlesztések, matematikai és fizikus fejlesztések is nagyon előrehaladtak és hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen algoritmusokat találjanak (ELTE)

„Emellett van egy másik lehetséges útvonal, hogy magát a kvantummechanika törvényét használjuk arra, hogy a titkosítást megvalósítsuk. Az úgynevezett kvantumkulcs-elosztási séma az egyik lehetséges megoldás, és itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Villamosmérnöki Karon végeztek olyan fejlesztéseket, hogy csatlakozni tudtunk ezen keresztül páneurópai kvantumkommunikációs infrastruktúra-hálózathoz részben optikai szálon, ez a projekt folytatódik, hogy összekössük a magyar hálózatot a szomszédos országok hálózataival; sikerült egy olyan műholdvevő állomást beszerezni, amit nem is olyan régen installáltak a BME egyik épülete tetejére, ez olyan műholdas kapcsolatot jelent, amivel a műholdas kvantumkommunikációt lehet majd végezni, amikor már a megfelelő műhold is pályára állt” – részletezte Gali Ádám a régióban egyedülálló fejlesztést.

KVANTUMSZENZORIKA Hagyományos szenzorok működéséről van szó, illetve azok tudásáról, csakhogy a kvantummechanika törvényszerűségei mögött vagy érzékenyebb műszereket tudnak létrehozni, vagy más kedvező tulajdonságot használnak ki, például nagyobb térbeli felbontást. „És ebben is sikerült lényeges előrehaladást elérni, vannak olyan kutatócsoportok, amelyek már úgynevezett kvantummikroszkópot fejlesztenek ipari projektekbe, és be tudtak kapcsolódni ezen keresztül a kutatásokba, fejlesztésekbe.”

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.