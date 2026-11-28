A szerb parlament honlapján megjelent, 161 oldalas dokumentum készítői hangsúlyozták: ez a különbség önmagában nem jelenti azt, hogy ennyi ember szerepel jogosulatlanul a névjegyzékben. Az eltérés jelentős részét feltehetően azok a külföldön élő szerb állampolgárok teszik ki, akiknek továbbra is van bejelentett szerbiai lakhelyük.

A bizottság ugyanakkor talált a választók szervezett átjelentésére és nyilvántartásba vételére utaló jeleket, elsősorban a 2023-as önkormányzati választásokat megelőző időszakból. A vizsgálat szerint a már a nyilvántartásban szereplő választók egy része közvetlenül a voksolás előtt más településre jelentkezett át, míg külföldön született embereket tömegesen csekély számú lakcímre jelentettek be.

Az október 25-i parlamenti választások névjegyzékének lezárásakor 13 920 olyan választó szerepelt a vizsgált címeken, akinek első nyilvántartásba vétele szervezett módon történhetett. Húsz lakcím ellenőrzése során kiderült, hogy alapterületüket tekintve 20 és 130 négyzetméter közötti egyes ingatlanokba akár száz különböző vezetéknevű, külföldön született választót is bejelentettek, gyakran ugyanazon a napon.

A bizottság szerint a 2023-as belgrádi választások előtt ilyen módon nyilvántartásba vett emberek száma összemérhető volt a mandátumok elosztásának megváltoztatásához szükséges szavazatok számával. A Drina menti térség egyes szavazóköreiben pedig az ilyen bejegyzések a választóknak több mint felét tették ki. A vizsgálat viszont nem tudta megállapítani az érintettek tényleges lakóhelyét vagy az átjelentkezések célját.

A jelentés arra is rámutatott, hogy

1466 százévesnél idősebb választópolgár szerepel a névjegyzékben,

ami demográfiai szempontból szokatlanul nagy szám. A bizottság 1252 idős választó adatait ellenőrizte a halotti anyakönyvekben, de egyikük esetében sem talált elhalálozásra vonatkozó bejegyzést.

Csaknem 488 ezer választó születési helye hiányzik a nyilvántartásból, legalább 4700 esetben pedig nagy valószínűséggel ugyanazt az embert több különböző személyazonosító számmal is bejegyezték. A választópolgárok mintegy 40 százalékának lakcímadatai annyira hiányosak, hogy azok alapján nem lehet pontosan megállapítani, melyik házban vagy lakásban élnek.